Una asociación de Tenerife se rebela contra la retirada del título de Hijo Adoptivo de Candelaria a Franco

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha hecho público un comunicado en el que cuestiona una sentencia dictada este mismo viernes que rechaza revisar un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Candelaria de 2008 en el que se retiró el título de Hijo Adoptivo de la Villa a Francisco Franco.

En la misiva, la Asociación aclara que ha pedido la revisión de oficio del acuerdo plenario al considerar que, según la normativa vigente, se trata de un acuerdo nulo de pleno derecho al tener en sí mismo una finalidad imposible. Señala la Asociación que los títulos honoríficos, concedidos en cualquier ayuntamiento o institución, son de carácter vitalicio, por lo tanto, al fallecer el distinguido, el título se extingue con su muerte, es decir, no puede serle retirado, puesto que no puede quitarse algo que no existe. También han aclarado que no están solicitando que se restituya ni se mantenga nada.

Este viernes el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife desestimó el recurso interpuesto por la Asociación para que el pleno del Ayuntamiento de Candelaria revisara el acuerdo que el 30 de octubre de 2008 retiró el título de Hijo Adoptivo de la villa a Francisco Franco, concedido por la corporación el 17 de diciembre de 1936.

La autoridad judicial subraya que resulta "improcedente" mantener la condición de hijo adoptivo de Franco. "Choca frontalmente con los postulados básicos de la Ley de Memoria Histórica (…), al existir una obligación de las Administraciones Públicas de retirar toda mención honorífica como la que ahora nos ocupa que tenga por finalidad la exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Y agrega que la Asociación recurrente "no ha acreditado en los presentes autos que la mención honorífica de Hijo Adoptivo del dictador obedeciese a una contribución personal de la persona de Francisco Franco Bahamonde al Municipio de La Candelaria o a sus vecinos más allá de su mera condición de Caudillo de España (dictador) a resultas de un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la República".

Según ha anunciado la Asociación en el comunicado hecho público este sábado, "seguiremos trabajando y defendiendo que nuestro patrimonio y nuestro pasado no deben usarse para reescribir la historia sirviendo a intereses políticos, de la misma manera que no deben aprovecharse nuestros dirigentes de su posición de privilegio para tratar de cambiarla, adoptando resoluciones que no tienen validez ni utilidad, más allá de ser mera propaganda política".