El Cabildo de Tenerife lleva a la Fiscalía "irregularidades" en el ITER por más de 12 millones

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Innovación, Enrique Arriaga, ha anunciado este jueves que el pasado 4 de marzo se puso en conocimiento de la Fiscalía un escrito con "presuntas irregularidades" en la gestión del ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables) que suman más de 12 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Consejo de Administración, Arriaga comentó que las irregularidades se vinculan a la sociedad Napwaci, que entre 2007 y 2011 estaba encargada de instalar un centro de redes tecnológicas en Geneto "pese a que no era el lugar más adecuado para un cable submarino".

El vicepresidente espera que la Fiscalía abra diligencias y "depuren responsabilidades" ante el daño patrimonial que ha sufrido el ITER, ya que como la sociedad "no tenía mucha viabilidad económica", se le iba inyectando dinero desde el ITER para "tapar" las pérdidas. Además, ha comentado que esa empresa compró los terrenos en Geneto en 2007 y los vendió en 2012 al Parque Científico y Tecnológico. Asimismo, el ITER le compró un proyecto por cuatro millones en Geneto que ya se había construido por 250.000 euros.

En esa línea, ha insistido en que Napwaci "no ha sido rentable" y, para salvarla, el ITER solicitó préstamos y se realizaron ampliaciones de capital que no fructificaron hasta que en 2011 entra en causa de disolución. En ese momento, ha detallado Arriaga, las acciones las compra el ITER por tres millones, cifra que "no tenía mucho sentido" dado que la empresa estaba en causa de disolución, al tiempo que con esa operación también se adquieren todas las deudas de la compañía.

Además, ha comentado que se compraron todas las acciones menos las que tenían cuatro inversores privados, a quienes se les hace una permuta en la sociedad Solten II, de energía solar y que genera "muchos beneficios".

"Tapar su patinazo machista"

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que el coordinador regional de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, quiere "tapar" su último "patinazo machista" con denuncias en Fiscalía a la gestión de su partido.

En rueda de prensa, ha recordado que Arriaga tuvo unas "declaraciones machistas, desafortunadas y reprobables" en el último pleno de la corporación insular al dirigirse a la consejera Diana Mora (CC-PNC), una "actitud indigna" y por la que "tenía que haber dimitido".