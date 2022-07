El Cabildo de Tenerife pedirá más tiempo para discutir el Plan Rector del Teide

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una enmienda a la totalidad presentada por el PSOE y Sí Podemos para instar al Gobierno de Canarias a ampliar el periodo de información pública del documento Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, que concluye el 22 de julio, el tiempo necesario para garantizar “un debate más amplio y un mayor consenso”.

Tenerife Film Commission y deportistas cuestionan el nuevo Plan de Uso y Gestión del Teide

Saber más

Según ha explicado Sí Podemos, se pretende lograr una mejor adaptación del texto normativo a las necesidades de conservación del Parque Nacional “teniendo en cuenta a todas las instituciones, a las necesidades y expectativas de los sectores implicados y a la ciudadanía de Tenerife”. La enmienda fue apoyada también por Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo y Coalición Canaria (CC) la rechazó.

El acuerdo adoptado con la enmienda a la totalidad también apunta que se debe realizar “una amplia labor de difusión y pedagogía dirigida a la ciudadanía para minimizar los efectos de la desinformación que se está realizando desde determinados sectores partidistas”.

En este sentido, la consejera y portavoz insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, María José Belda, ha demandado la implicación activa del Gobierno insular para “contribuir a difundir y explicar detalladamente a la ciudadanía los pormenores del PRUG, puesto que se ha estado realizando una campaña mediática por parte de CC para tratar de crear alarmismo entre la población con la idea de que se pretende robar el Teide a la ciudadanía, cuando la finalidad primordial es que se ponga en marcha el PRUG para proteger los valores naturales que hacen que este espacio sea un Parque Nacional”.

La portavoz insular de Sí Podemos Canarias critica que “los intereses económicos que ha defendido CC durante años en el Parque Nacional del Teide, tienen que comenzar a restringirse”. Belda critica que CC haya solicitado en su moción la paralización del periodo de alegaciones, puesto que “lo que se debe hacer es motivar la participación ciudadana en este debate, de forma informada, para que presenten todas aquellas alegaciones que consideren necesarias”.

El partido denuncia la demagogia empleada por CC “en su discurso alarmista exigiendo la retirada del PRUG, lo que nos hace sospechar que la verdadera intención es seguir teniendo el Teide como un producto rentable en torno al que generar negocio para el beneficio privado de unas pocas personas, y no como un Parque Nacional que está sufriendo una preocupante degradación por su uso sobredimensionado durante años”. Belda incide en que “la apuesta por un modelo sostenible en el Teide es incompatible con el modelo de parque temático que quiere CC”.

El PRUG del Teide, en opinión de Sí Podemos, “debe seguir adelante, trabajándolo de forma consensuada con la ciudadanía, recogiendo las alegaciones de los diferentes colectivos, asociaciones ecologistas y la población en general, para que se ponga en marcha y que no se quede en intenciones reflejadas sobre el papel”.

En el pleno celebrado el pasado viernes, la consejera de CC Blanca Pérez señaló que el actual documento “es muy restrictivo” y defendió “una regulación consensuada con la ciudadanía y los sectores afectados” para determinar las actividades que se puedan realizar en el Parque Nacional del Teide“. CC explicó que ha mantenido ”numerosas reuniones con los colectivos y todos coinciden en que el borrador es malo“. Si sigue adelante, añadió, ”va a causar un grave perjuicio a toda la ciudadanía y a Tenerife“.

Blanca Pérez explicó que CC ha pedido la retirada del documento y que se haga “una verdadera participación con todos los colectivos y la ciudadanía para determinar qué actividades se pueden hacer y cuáles no. Lo fácil es prohibir, que es lo que pretende el PSOE”. La consejera de CC-PNC indicó que es necesario que se realice una evaluación rigurosa de situación del espacio y en una proporción y correspondencia argumentada entre las medidas propuestas y los efectos esperados y todo ello, ordenando un régimen de uso público y actividades tradicionales que no comprometan la integridad de sus valores.

Un polémico documento

Desde el momento en que el PRUG entró en la fase de información pública han sido numerosas las voces que lo han criticado, más allá de partidos como Coalición Canaria y el Partido Popular. También Nueva Canarias (NC) y Sí Podemos han expresado sus dudas respecto al texto. El coordinador de NC en Tenerife, Valentín Correa, opinó que el nuevo Plan “carece de soluciones efectivas en cuanto a los medios materiales y humanos con los que habría que dotar a la zona para su correcta conservación” y se sumó a la petición de un estudio de carga de visitantes. Además, rechazó la posible construcción de infraestructuras fuera de los límites de Parque que sirvan de aparcamiento y lanzadera para las guaguas que transporten a los visitantes. El Teide, dijo, “forma parte de nuestra identidad y no se merece albergar, especialmente en la zona de El Portillo, una infraestructura excesiva que ocasionaría un daño irreversible al medio natural y paisajístico de la isla”.

La posible construcción de esas estaciones de guaguas no está recogida dentro del documento del PRUG, sino en el Plan de Movilidad del Cabildo de Tenerife para responder a la nueva realidad del Parque en el caso de que se apruebe el Plan y se adopten las normas que en él se recogen. Una de ellas limita la circulación de vehículos en momentos de máxima afluencia de visitantes para evitar el colapso de las carreteras. Para ello dispone que habrá que realizar la visita en guaguas y dejar el coche en esas infraestructuras fuera del Parque. Además, en el PRUG también se abre la puerta a que el Cabildo de Tenerife establezca que los aparcamientos dentro de los límites sean de pago. Se mantendrá sin coste la circulación por las carreteras y no se cobrará entrada, pero el estacionamiento y las guaguas sí podrán ser de pago.

Sectores directamente afectados por las limitaciones y prohibiciones a sus actividades también se han manifestado en contra del documento, como representantes del sector audiovisual, apicultores, deportistas y cazadores, entre otros.

Un Parque masificado y poco vigilado

El Parque Nacional del Teide recibe más de cuatro millones de visitas cada año, lo que lo convierte en el tercero con mayor afluencia del mundo y el que presenta una mayor densidad dado su tamaño. Aunque el PRUG intenta ordenar el tráfico rodado dentro del Parque, no pone límites a la cantidad de visitantes que pueden acceder a él.

El consejero de Transición Ecológica, en una intervención en el Parlamento de Canarias el pasado 22 de junio para defender el documento, afirmó que con el nuevo plan se pasará de 65.000 visitantes al pico del Teide cada año a más de 100.000, con un máximo de 50 cada hora, durante las 24 horas del día. Con las normas actuales solo pueden subir 200 personas al día repartidas en cuatro turnos de 50 personas, ya que se trata de una de las zonas más frágiles del Parque.

También reconoció que la superficie de las zonas de reserva, aquellas a las que no se puede acceder porque gozan del máximo nivel de protección, se verán reducidas en el nuevo PRUG del 6,5% al 5% del total de la superficie del parque.

Científicos y ecologistas han destacado que dada la presión a la que está sometido este Parque es necesario aumentar no solo su protección, sino también la vigilancia. En la actualidad tan solo cuatro agentes de Medio Ambiente, dependientes del Cabildo de Tenerife, realizan estas labores en los 190 kilómetros cuadrados del Parque. Además, hace unos años el puesto de la Guardia Civil fue trasladado fuera del Parque y ahora se encuentra a una hora de en coche, aproximadamente.

Mayores limitaciones y prohibiciones sin vigilancia no podrán evitar casos como el conocido recientemente de una marca deportiva que realizó un vídeo con unos corredores bajando la ladera del volcán Chinyero, una zona protegida en la que no se puede circular fuera de las pistas. Pese a que la marca tenía permiso del Cabildo de Tenerife para realizar los vídeos, no lo tenía para transitar fuera de las pistas, lo que ha conllevado que se le abra un expediente de sanción.