Arranca el Anaga Biofest con su programación veraniega de turismo sostenible y regenerativo

El Anaga Biofest arranca este mes de julio con su programación de verano de actividades de turismo sostenible y regenerativo.

El proyecto está organizado por Ecotouristing Ideas Regenerativas, empresa especializada en gestión de proyectos turísticos bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, con la colaboración de los ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Además, figuran como patrocinadores Turismo de Islas Canarias a través de la marca Islas Canarias y Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife a través de la Oficina de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga y de Turismo de Tenerife.

La programación incluye talleres, senderos inéditos vinculados a valores etnográficos, culturales y gastronómicos, así como tres Marketplaces (mercadillos) de dos días cada uno, uno por municipio, que incluirán conciertos al aire libre.

En total serán más de 50 actividades distribuidas en dos bloques, uno en verano, cuyas actividades se desarrollarán entre julio y septiembre y que permitirá realizar acciones ligadas al mar y al sector pesquero, entre otras, y otro en otoño, cita tradicional del festival, en octubre y noviembre. En este sentido, el director del festival, Javier Tejera, ha destacado que el objetivo de la programación también responde a la necesidad de ofrecer una “visión global y real” del territorio que abarca la Reserva. Con la vocación de “buscar un punto de equilibrio en la distribución de visitantes en la zona, moviendo grupos pequeños y con un goteo más constante y distribuido en el tiempo”.

Además, siguiendo el patrón iniciado en ediciones anteriores, el Anaga Biofest busca trascender más allá de Tenerife trasladando su visión de turismo sostenible y respetuoso a otras Islas a través de los hermanamientos con otras Reservas de la Biosfera. Este año mantiene la vinculación iniciada hace dos años con Gran Canaria (edición otoño - octubre) con la organización de dos actividades específicas en Artenara y un pequeño market. Y se incorpora El Hierro (edición otoño - septiembre) donde se llevará a cabo una ruta etnográfica en torno a la tejeduría de la lana, artesanía que por sus características guarda una vinculación directa con la tradición de los telares de Taganana.

Como seña de identidad de este festival el respeto al entorno y la reducción de la huella de carbono han estado presentes desde su nacimiento en 2021, según sus organizadores. La divulgación de criterios sostenibles en entornos naturales es parte de la marca, las tareas de limpieza y recuperación del entorno con la implicación de voluntariado se mantienen dentro de la programación, así como los talleres de educación ambiental. Como novedad, a través de la mediación del Cabildo de Tenerife, este año se cierra un acuerdo de colaboración con fincas particulares situadas en el Macizo de Anaga, en las cuales se llevarán a cabo acciones de repoblación y recuperación ecológica del bosque termófilo.

Ya están abiertas las inscripciones para las actividades previstas durante los meses de julio y septiembre

Programación de verano

La cita veraniega se concentra en tres fines de semana en cuyas actividades se puede reservar plaza a través de la web oficial.

El primer fin de semana (6 y 7 de julio) el punto de referencia es el Parque de las Furnias (La Punta-La Laguna) donde se ubicarán las carpas para los talleres de alfarería y cestería. El sábado 6 de julio se podrá disfrutar de senderos como: El último sendero de Anaga y su peculiar paisaje lunar, La cultura troglodita de Anaga: Roque Alonso y sus casas-cuevas o Entre quesos y frutas tropicales por la Punta del Hidalgo.

El domingo se combina monte y mar con opciones tan interesantes como De charco en charco por el camino de la costa; Entre nasas y anzuelos: conociendo y degustando la pesca artesanal; Ornitólogo por un día: taller y ruta de observación de aves en Tegueste y Etnografía y gastronomía por las montañas de Anaga.

Los días 27 y 28 de julio el parque de Las Mesas (Santa Cruz de Tenerife) acogerá la celebración de los talleres de cajas nido y los juegos de educación ambiental, ambos el sábado. Durante estos dos días están previstos rutas como ‘De las fincas tropicales de Igueste a la arena negra de Antequera; Las Vueltas de Taganana y sus secretos mejor guardados; Ruta Camino de Las Lecheras; De lagar el lagar por la cultura del Vino de Taganana; Baño de bosque y experiencia forestal en el corazón de Anaga, De Chamorga a Roque Bermejo: en busca del faro más antiguo de Canarias.

El sábado 14 y el domingo 15 de septiembre La Punta del Hidalgo acogerá el primer Marketplace con productos locales y artesanales vinculados a la Reserva. Este fin de semana pondrá el colofón a esta cita veraniega con talleres de ornitología, de creación de instrumentos reciclados y la ruta Entre nasas y anzuelos: conociendo y degustando la pesca artesanal. Ambos días se llevarán a cabo actividades de voluntariado y educación ambiental. La música será la protagonista de la clausura con las actuaciones musicales de Isa Izquierdo y Entel Santos y La Banda Fresca.

Edición de otoño

La edición de otoño arrancará del 11 de octubre al 3 de noviembre, la programación y las inscripciones se anunciarán en breve.

La presente convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrado dentro del Instrumento Europeo de de Recuperación Next Generation EU. Concretamente, las actuaciones relativas a la misma se incardinan en la inversión 3 (Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares) del componente 14 (denominado “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado (en adelante, PRTR) y para lo que se otorga por parte de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias una aportación dineraria a Promotur Turismo Canarias con destino al desarrollo de estas actuaciones para la ejecución de la “Estrategia de Resiliencia Turística”, en el marco del PRTR, con cargo a fondos Next Generation EU, del instrumento MRR, que se formaliza en virtud de Orden n.o 115/2023 de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, de fecha 25 de octubre.

Para el director del festival, Javier Tejera, la presente edición supone un reto organizativo en el que participan más de 100 agentes locales, entre proveedores y empresas vinculadas a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, favoreciendo el desarrollo económico y social de la zona. “Este retorno económico es uno de los ejes vertebradores de nuestro proyecto, la custodia y cuidado de este territorio tan particular depende, en gran medida, de que las personas que lo habitan sigan viviendo allí y no sientan la necesidad de tener que irse fuera por cuestiones de trabajo”, ha detallado.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha explicado que la sostenibilidad es un aspecto cada vez más relevante a la hora de valorar los eventos que se patrocinan a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias. “Exigimos que tanto las entidades privadas como las públicas adquieran un mayor compromiso con el turismo sostenible a través de los eventos que organizan, lo que entronca con nuestra estrategia de impulsar la sostenibilidad de nuestro modelo turístico y reducir su huella de carbono”. De León recordó que todos los eventos patrocinados deben justificar la correcta aplicación de los criterios ambientales “pues ello no sólo redunda en la calidad del destino, sino que además cumple con nuestro objetivo de lograr un turismo que sea respetuoso con nuestros sensibles y únicos entornos naturales”.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado que “la apuesta de Turismo de Tenerife por este tipo de eventos pone de manifiesto la importancia que para el destino tiene la sostenibilidad, que se incardina dentro de nuestra estrategia de manera transversal. Anaga Biofest es la muestra de esa sensibilidad donde la conservación del medioambiente va ligada a la potenciación de los valores naturales y patrimoniales del territorio, pero también al desarrollo económico y social de la población local. Además, en el Biofest se da prioridad de participación al guiado de rutas a las empresas de la Carta por la Sostenibilidad de Tenerife”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que “se trata de una oportunidad para acoger, un año más, la programación de este festival que pone en valor, no solo el medioambiente y la sostenibilidad, sino también las tradiciones de una población que es la primera en preocuparse y cuidar el entorno que la rodea. Los vecinos que habitan en el macizo de Anaga son el mejor ejemplo de que el desarrollo de forma ordenada y respetuosa con la naturaleza es posible”.

A este mensaje se une la alcaldesa de la Villa de Tegueste, Ana Mena, que ha destacado la importancia de iniciativas como esta. “Nos gusta formar parte de festivales como este por su implicación con un enclave tan importante como el Macizo de Anaga, es necesario proteger lo nuestro y visibilizar todo el trabajo que se hace a su alrededor”.

Para el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, “el Anaga Biofest es una clara demostración de cómo el turismo puede y debe ser una herramienta para la conservación, el desarrollo sostenible y tomar conciencia sobre la huella medio ambiental. Un festival que permite a los visitantes descubrir y valorar nuestra riqueza natural y cultural al mismo tiempo que impulsa la economía local”. “Desde el Ayuntamiento estamos orgullosos de apoyar este tipo de eventos que armonizan el ocio con la educación ambiental”, ha señalado, animando a la participación ciudadana para garantizar que tenga un impacto positivo y duradero.