Unidos Se Puede presenta un moción en La Laguna para rebajar la precariedad de los artistas que contrata el Ayuntamiento

El partido Unidos Se Puede, a través de su concejala María José Roca, presentará en el pleno ordinario de marzo en La Laguna una moción para la protección de los derechos laborales de los creadores e intérpretes con el objetivo de combatir la precariedad existente en el sector cultural. Este sufre "contrataciones que incumplen el convenio colectivo tanto en el ámbito privado como a través de las administraciones públicas".

La concejala denuncia que "el trabajo en la cultura ha sido considerado tradicionalmente como de segunda categoría", lo que implica que "a los profesionales se les haya negado un reconocimiento de derechos laborales que sí hay en otras profesiones", se indica en una nota de ese partido.

Roca asegura que esa iniciativa plenaria "surge de la propia preocupación de los colectivos que representan al sector cultural, con los que han celebrado varias reuniones en los últimos meses para dar forma a la propuesta".

En esta línea, la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositores describe que "es habitual el cobro en negro, la no cotización a la Seguridad Social o cachés que dependen del número de bebidas vendidas en conciertos".

Una reciente encuesta de la Unión de Sindicatos revela unos niveles de precariedad en Canarias que la edil considera alarmantes. Ello implica que la mayoría de los profesionales no pueden vivir únicamente del sector de la música. El 35,4% de los encuestados obtiene solo un quinto de sus ingresos de la música, el 57,6% gana menos de 10.000 euros anuales, el 27,6% tiene unas ganancias de entre 10.000 y 20.000 euros y solo el 14,8% ingresa más de 20.000 euros al año.

La precariedad que afecta a los trabajadores y trabajadoras de las industrias culturales y creativas sucede a espaldas del convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas, de fecha de 26 de abril de 2012.

El texto recoge que las actuaciones deben estar amparadas por un contrato de trabajo, mientras que casi el 100% de las contrataciones tanto de la Administración pública como de los promotores privados es mercantil y no laboral, lo que obliga a estos trabajadores a constituirse falsamente como autónomos.

En el municipio de San Cristóbal de La Laguna, los retrasos en los pagos por los servicios de los artistas son de entre seis meses y un año de media, por lo que María José Roca critica que "muchas personas están viviendo a base de préstamos y ayudas de los familiares".

Recientemente, los artistas denunciaron que en vísperas de la Noche en Blanco de 2018 no habían recibido el dinero por sus actuaciones del año anterior. En la moción, la concejala pedirá el cumplimiento del convenio colectivo de 2012 y el establecimiento de acciones necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con la Ley de Pago a Proveedores. "No es normal que se dé esta situación de forma continuada y que no se haya hecho nada en el mandato para resolver el problema por parte de José Alberto Díaz [alcalde de La Laguna, de CC] y su equipo. Ya hay artistas que directamente no contratan con nuestro Ayuntamiento", explicó María José Roca.