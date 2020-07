Coalición Canaria deja solo al exalcalde José Alberto Díaz en una votación en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna

El Grupo de Coalición Canaria (CC) ha dejado solo al ex alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, en una votación celebrada en la mañana de hoy en el pleno de la Corporación para aprobar un crédito extraordinario destinado al pago de gastos sobrevenidos durante el estado de alarma y otros por la revisión de oficio de facturas de ejercicios anteriores sobre las que se omitió el preceptivo expediente de contratación de los servicios prestados por algunas empresas.

No solo llama la atención que José Alberto Díaz votara en contra del abono de facturas por servicios prestados de forma irregular durante su mandato, sino sobre todo que el resto de su Grupo municipal se haya abstenido mientras que él, en solitario, votaba en contra.

Hace un par de semanas el propio Díaz decidía abandonar el pleno en señal de protesta tras una dura réplica del concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, a manifestaciones del ex alcalde que nada tenían que ver con el objeto de la moción que se debatía; y tampoco consiguió en esa ocasión el apoyo de todo su Grupo pues Candelaria Díaz, la número 2 de CC, y el concejal Sergio Alonso se mantenían firmes en sus puestos.

No sólo eso, sino que además la concejala nacionalista dejaba claro que “Coalición Canaria no es José Alberto Díaz, no es Fernando Clavijo, son muchas personas, afiliados, simpatizantes o concejales que no tenemos por qué soportar esos calificativos” para desmarcarse de la acusación de corrupción formulada por Pérez.

La cuantía de la modificación presupuestaria no es excesiva (856.602,67 euros) pero afecta a varias áreas del Ayuntamiento: Cementerios municipales (4.114,47 euros), Playas y piscinas (142.480,07 euros), Sanidad (124.436,09 euros), Parques y Jardines (67.655,37 euros), Mercado (14.468,81 euros) en las que es preciso revisar de oficio facturas pendientes mal tramitadas. A ellas hay que sumar 384.568,22 euros como gastos necesarios para el mantenimiento de redes pluviales, y 88.879,94 euros para dotar la diferencia del contrato de suministro eléctrico.

Puede que la soledad de José Alberto Díaz, el único concejal de CC que votó en contra, se deba a la intención del resto de su Grupo de no dejar desamparados a sus compañeros que en legislaturas anteriores omitieron los correspondientes expedientes de contratación; pero sus diferencias con Candelaria Díaz son públicas y notorias en la ciudad de los Adelantados, hasta el punto de que la segunda llegó a plantearse muy en serio la posibilidad de disputarle la candidatura de CC en mayo de 2019.