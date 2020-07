Martín cree que también "hay que hacer autocrítica y admitir errores" en la gestión del anterior equipo de gobierno en Santa Cruz

José Ángel Martín, durante trece meses y hasta el pasado lunes miembro destacado del equipo de gobierno que sostenía a la socialista Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, considera que la moción de censura que provocó la vuelta de Coalición Canaria al puesto de mando del Consistorio se urdió a partir de "las relaciones personales y las deslealtades de algunas personas con sus principios y sus partidos", en referencia a la aparente contradicción del PP -en especial de su referente local, Guillermo Díaz Guerra-, y de la concejala expulsada de Ciudadanos, Evelyn Alonso, quienes formulaban críticas a la gestión realizada por CC en la Corporación durante la anterior legislatura y después respaldaron una censura que aupó de nuevo a la Alcaldía al nacionalista José Manuel Bermúdez.

No obstante, el exconcejal de Servicios Públicos reconoció, en declaraciones a Radio Marca, que "tenemos que hacer autocrítica y admitir errores" a lo largo de los casi 400 días que estuvieron al frente de la Casa de los Dragos. "Hubo situaciones que tuvimos que haber gestionado de otra manera, sobre todo haber estado pendientes de las relaciones personales", asumió Martín, con una mención sin citar a las rencillas habidas entre los dos ediles de Ciudadanos en los tiempos de Gobierno, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que desembocaron en la renuncia de este último y la entrada en escena de Alonso, que cambió la relación de fuerzas en el plenario.

Sobre Lazcano, el portavoz socialista santacrucero respondió a una serie de cuestiones señaladas por el exconcejal porque "están llenas de inexactitudes y medias verdades", como una supuesta y desatendida petición del dimisionario para que se suspendieran algunos actos del pasado Carnaval por los efectos de la calima en aquellos días. "No es cierto que Lazcano propusiera la suspensión del Carnaval. No dijo nada de este asunto. Si lo hubiera dicho no tendría problema en admitirlo, pero no es verdad. Él no estuvo presente en la Junta de Seguridad", apostilló Martín.

Con respecto a la pérdida del control político de la capital de la isla, el socialista se sinceró: "Estamos tristes porque creemos que estábamos haciendo un gran proyecto para la ciudad, pero ahora toca trabajar en la oposición para fiscalizar las acciones del Gobierno". Llegado a este punto, Martín aseguró que "haremos una oposición responsable y buscaremos mejorar la vida de la gente. Apoyaremos las medidas que consideremos buenas y criticaremos las que no lo sean".

A juicio del que fuera segundo teniente de alcaldesa, la distribución de áreas en el nuevo gobierno local hay que entenderla como "un reparto que responde a una decisión política y no técnica", donde hay "algunos que tienen responsabilidades excesivas y otros escasas". Añadió que, a su consideración, "es un Gobierno más caro, pero vamos a esperar a que empiecen a trabajar para valorar sus acciones".

También tuvo oportunidad en el curso de la entrevista radiofónica de referirse al cero energético producido este miércoles en la isla. "No sé cómo es posible que ocurra por segunda vez en menos de un año", lo que podría dar a entender que "Endesa y Red Eléctrica nos están tomando el pelo y que pareciera que no es suficiente con la multa de 30 millones" de euros que el Gobierno de Canarias aplicó el pasado 10 de junio a Red Eléctrica de España (REE), y de 10 millones a Endesa, por el apagón eléctrico que ya sufrió Tenerife el 29 de septiembre de 2019. "No puede ser que estas empresas jueguen con la imagen exterior de Tenerife".