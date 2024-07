El secretario del PSOE del Puerto de la Cruz, convencido de que los ediles de Asamblea Ciudadana abogan por una censura junto al PP y CC

Zebenzuí González, secretario de organización del PSOE del Puerto de la Cruz, la principal ciudad del norte de Tenerife y motor económico de la comarca, está convencido de que los dos ediles de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) con los que los socialistas locales cogobiernan desde 2019 son partidarios de propiciar una moción de censura contra el alcalde, Marco González (PSOE), junto al PP y CC. En declaraciones en la mañana de este martes a Canarias Ahora, el dirigente socialista asegura que su partido no teme que esa situación se dé ni que acaben en la oposición, sostiene que no cuentan con un acuerdo alternativo con CC para un pacto distinto o gobernar en minoría y, eso sí, cree poco probable (aunque no imposible) que los integrantes de la asamblea de ACP acepten esa censura “porque es un partido de izquierdas, aunque David Hernández (portavoz), sobre todo, y Tito Cabo (el otro concejal), en su caso por lealtad a David, prefieren dar ese paso. Creemos que tienen un guion trazado y se ha visto en este año de gobierno, sacando chinitas en el camino al PSOE continuamente. La situación es tensa. Tememos que Asamblea se pliegue a la derecha más rancia de este municipio”, lamenta.

González asegura que un claro indicio de cómo ha cambiado la actitud del PP y CC en el municipio respecto a ACP, “a los que antes presentaban como podemitas como algo despectivo, es que, en el pleno de este lunes, se mostraban de acuerdo y casi con pleitesía con las modificaciones de crédito de sus áreas, por ejemplo para la feria del clima (que nosotros por supuesto apoyamos) pero eran totalmente críticos y feroces con las del PSOE”. A su juicio, PP y CC están tratando de cortejar a los dos representantes de Asamblea para propiciar una censura que, sin embargo, iría claramente en contra de lo que votó la ciudadanía portuense en mayo de 2023, “cuando nos quedamos a 14 votos de la mayoría absoluta y los dos partidos, en conjunto, subieron en votos y ediles, aunque ellos perdieran un concejal y sufragios”.

Asimismo, critica que David Hernández “no esté al lado del PSOE respecto a lo que pasa con Playa Jardín, pues él sabe perfectamente lo que ocurre ahí desde 2020 porque su compañero llevaba Playas y Sanidad, y conoce lo que hemos hecho para intentar solucionarlo. Sin embargo, lo veo alineado con el PP, cuando es el PSOE el que solicita una reunión con Salud Pública cuando esto se ha complicado para buscar salidas y debería estar con nosotros, no detrás. Es más, deberían ir todos los partidos locales juntos en esta cuestión”.

Pese a esto, el secretario de organización del PSOE deja claro que su formación sigue apostando por mantener el gobierno progresista (ACP está a la izquierda del PSOE) “porque fue nuestra prioridad desde siempre y el mandato anterior resultó muy fructífero para la localidad”, pero, para eso, “tiene que haber cambios, no podemos seguir así; pedimos lealtad institucional con la ciudadanía y cordura, no estar sacando cosas del gobierno día a día hacia afuera porque eso espanta a los inversores”. Para ello, y tras semanas en las que no se ha convocado la mesa del pacto pese a distintas peticiones socialistas, está previsto que se reúnan este jueves o viernes, abordar la situación del gobierno y la gestión local y el documento ya presentado por el PSOE en mesas anteriores en el que solicita de su socio que se añada al acuerdo una cláusula (entre otras) que obligue a las dos partes a votar de forma unánime cada punto que se lleva a pleno, no repitiéndose la abstención de ACP ante los cambios de créditos por un millón de euros (687.000 y 255.000) para el área de Fiestas del último pleno de abril pasado.

Según remarca, “lo que el PSOE pide es lealtad y trabajo a ACP, ya que lo que va de mandato la gestión está siendo diferente a la del anterior”. Los socialistas se quejan del nivel de ejecución presupuestaria en las áreas de Asamblea y González critica que, a cierre de 2023, la concejalía de Ciudad Sostenible apenas gastase un 36% (de 6 millones de euros) y, en lo que va de año, se alcance un escaso 6%. “Les pedimos que se pongan a trabajar como deberían y como lo hace el PSOE. La carrera urbana se hizo con 9.000 euros de la bolsa común de 400.000 y lo mismo se pudo haber hecho con la fiesta de la bicicleta, que requería unos 7.000 u 8.000 euros, y no decir una semana antes que no se podía hacer. Hemos votado a favor de cambios para el patrocinio de la carrera urbana, del rally Palma Canaria Norte, de la feria del clima o mociones sobre Vivienda Vacacional de ellos, por lo que no entendemos aún aquella abstención”.

Además, insiste en que su partido siempre ha sido favorable a obras que constantemente esgrime ACP, como la plaza de La Vera, el techado de la cancha del colegio Tomás Iriarte o la mejora de vías y acerados, pero recuerda que, en el segundo caso, fue el propio centro el que rechazó a finales del mandato anterior una columna central prevista y, desde entonces, “el área de Hernández no ha impulsado la obra, que tuvo proyecto y presupuesto hasta el 31 de diciembre pasado. Estamos cansados de que, semana tras semana, día tras día, salgan noticias desde ellos diciendo que el PSOE no quiere esos trabajos. También estamos de acuerdo con la plaza, pero no con presentar una infografía antes de unas elecciones, sino con que haya presupuesto y obras a ejecutar”.

El “tópico” de que solo se piensa en fiestas

Para González, otra prueba de la sintonía de los ediles de ACP con el PP y CC es que, en su opinión, están de acuerdo con la “cantinela” de que al alcalde solo le mueve las áreas de Fiestas y Cultura. En este sentido, recuerda que municipios cercanos, como Los Realejos e Icod de los Vinos (los dos pueblos con más fiestas de toda España), tienen un presupuesto inicial para festejos de 3 y 2 millones, “cuando el del Puerto es de unos 800.000 euros. Claro que apostamos por la cultura y las fiestas; es una de nuestras señas de identidad, pero porque dinamizan al máximo la ciudad y basta con hablar con el subsector hotelero sobre lo que piensan sus clientes, los niveles de ocupación en estos meses, que alcanzan el 90% (en temporada supuestamente baja) en comparación con otros años, y con los restaurantes y comercios. Ayer mismo, al salir del pleno, pasamos por varias terrazas y estaban casi todas llenas un lunes”.

El secretario de organización considera que la mayoría de la ciudad quiere que siga este pacto, pero cree que ha de haber cambios apreciables, al tiempo que recalca que las áreas de su partido también se enfrentan a unos recursos limitados y tasados por los gastos obligatorios del consistorio. “Eso le pasa a Turismo, por ejemplo, con lo importante que es para nuestro municipio, pero nos hemos remangado y no por eso dejamos de ir a Fitur como debíamos. Queremos que Asamblea ejecute todas sus obras y jamás vamos a oponernos o abstenernos en un pleno, pero eso ha de quedar claro en el día a día del gobierno y no tener que hablarlo luego en la mesa del pacto”.

Además, subraya que la amenaza del PP de ir a la Fiscalía por los cambios de crédito en Fiestas “no se ha consumado o, al menos, no nos consta nada, aparte de que el PP ya ha rebajado esa amenaza en el resto de plenos y no ha vuelto a repetir lo de la denuncia”. A su juicio, los dos ediles de ACP no debieron abstenerse en ese pleno de abril, lo que agudizó la crisis del pacto local, “pues había diversas alternativas, aunque, sobre todo, debe primar la unidad” de los dos socios de gobierno.