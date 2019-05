Pablo Iglesias: "Canarias tiene oportunidad histórica de acabar con el régimen de Coalición Canaria"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que los ciudadanos de Canarias tienen el domingo la oportunidad histórica de acabar con el régimen de Coalición Canaria (CC).



Iglesias ha hecho estas declaraciones en el municipio tinerfeño de la Laguna en su último acto electoral, donde ha estado acompañado de Noemí Santana, candidata a la Presidencia del gobierno autonómico, y de los diputados en el Congreso Alberto Rodríguez y Victoria Rosell.



En su opinión, es una vergüenza que CC presente a las elecciones a un candidato al Gobierno de Canarias, en referencia a Fernando Clavijo, imputado por corrupción. "Hay un solo voto útil. El PSOE se ha guardado la carta de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria. Han dicho, con esta Coalición Canaria no, ¿y con cuál sí?", ha comentado el líder de Podemos, que ha ondeado la bandera de las siete estrellas verdes y la ha reivindicado como un símbolo popular.



Para Iglesias además ha señalado que "la gente no es idiota" y sabe que el PSOE se guarda la carta de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria en las islas. Por ello, ha pedido a los socialistas que aclaren si van a llegar a un acuerdo con CC para que los votantes decidan si darle su respaldo o votar a Sí Podemos Canarias.

La candidata a la Presidencia del Gobierno canario por Sí Podemos Canarias, Noemí Santana, ha dicho que después de las elecciones del domingo se pondrá fin al régimen de CC.



"Estamos ante una oportunidad histórica de cambiar las cosas en Canarias", ha manifestado Santana, quien ha lamentado que, con un gobierno de CC en Canarias, hay un 40% de la población en riesgo pobreza y exclusión y más de 90.000 familias sin ingresos.

El lider de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de la diputada Victoria Rosell, durante el cierre de campaña en La Laguna. EFE/ Cristóbal García





Además, ha continuado, Canarias, donde hay niños estudiando en barracones, tiene una sanidad privatizada y es, según Unicef, una de las comunidades con mayor índice de pobreza infantil.



Ante esta situación, Podemos le va a plantar cara a CC con una propuesta de gobierno "peleón y valiente" que diga que sí podemos a las energías renovables, que ponga en marcha una renta ciudadana y apueste por una sociedad justa, igualitaria y feminista.



El candidato de Unidas Se Puede a la Alcaldía de La Laguna, Rubens Ascanio, ha valorado que el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, haya logrado que el salario mínimo aumente para 120.000 canarios, lo cual "sí es que lucha por Canarias".



La número dos a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Yaiza Gorrín, ha enviado un mensaje a CC, en concreto a su aspirante al Ayuntamiento, José Manuel Bermúdez, a quien le ha aclarado: "Nosotras no somos ni radicales ni extremistas".

Mitin de Podemos en La Laguna. Canarias Ahora





La candidata de Sí Podemos, coalición formada por Podemos, Sí se puede y Equo, al Cabildo de Tenerife, María José Belda, ha abogado por "sacar" a CC del gobierno insular, en el que lleva más de 30 años y ha indicado que gracias a las 250 mociones presentadas por su grupo la corporación insular ha "empezado a cambiar".



El candidato de Sí Podemos Canarias al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, Manuel Marrero, ha avanzado que a partir de las próximas elecciones habrá un fin de ciclo en Canarias con el fracaso de CC después de 30 años en el Gobierno regional.



El diputado de Unidas Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha afirmado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a formar parte del próximo Gobierno español.

Ciudadanos de Tenerife en la visita de Pablo Iglesias a La Laguna para el cierre de campaña.





Rodríguez, que ha agradecido a los ciudadanos de La Laguna por haber tumbado la extrema derecha, ha aseverado que en Canarias no hay hueco para fascistas ni machistas.



Para el diputado, democracia no es solo una educación y una sanidad "como dios manda", un buen servicio de atención temprana y de atención a la dependencia sino que también es que los ciudadanos puedan votar en libertad.



Asimismo, ha criticado a CC porque actúa como si Canarias fuera su finca particular y ha denunciado que este partido financia la sanidad privada de manera ilegal mientras "nuestra familia se pudre esperando".