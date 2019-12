Ramón Trujillo (Unidas Podemos): "Cuando se reclamó el dinero de Las Teresitas no se pidieron los intereses"

Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado este lunes, 2 de diciembre que, aunque José Manuel Bermúdez (CC), exalcalde de la capital tinerfeña, actuó de manera "muy decorosa" respecto al caso Las Teresitas, cuando se reclamó la devolución del dinero malversado no se pidieron los intereses.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a Radio Marca Tenerife, donde también ha indicado que el nuevo equipo de Gobierno en Santa Cruz, del que no forma parte su partido pero que sí apoya, ha cambiado de actitud respecto al anterior, liderado por Bermúdez, en cuanto al pelotazo urbanístico en la playa chicharrera: "En el nuevo Gobierno ha cambiado la voluntad de recuperar el dinero del caso Las Teresitas: es mucho mayor ahora, hay una voluntad distinta al anterior grupo de Gobierno".

Respecto a los edificios que la Audiencia Provincial ha embargado a Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el caso, Trujillo ha añadido que "el auto sobre esta cuestión señala que la propiedad es de Plasencia". Por ello, "recuperar esos casi 100 millones [el valor estimado de la deuda, más intereses, de los empresarios con las arcas públicas] es importante para la ciudad porque se pueden hacer muchas cosas en el municipio".

Concierto de Juan Luis Guerra

Respecto al concierto de Juan Luis Guerra celebrado en el Carnaval de Tenerife, Trujillo ha opinado que "no se tramitó bien". Según se ha sabido meses después del espectáculo, el pliego de prescripciones técnicas que figura en el expediente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estableció un coste inicial de 339.000 euros. Sin embargo, se pagaron 428.000 euros a un particular, que aseguraba tener la representación exclusiva del artista, haciendo otro pliego con el importe más alto.

Trujillo explica que lo que está haciendo actualmente el Ayuntamiento es "aclarar" una serie de cuestiones: "No se presentó factura sobre los gastos, no estaba clara la cuestión de la exclusividad de esos artistas ni de la solvencia económica y técnica". Por ello, ha opinado "no me parece un problema menor".

"Hay una mala tramitación del expediente y una falta de facturas, que no han aparecido. Es normal que se investigue para ver dónde se encuentra el dinero", ha afirmado. "No hemos dicho en ningún momento que alguien se haya llevado el dinero", pero "hay que aclarar y despejar esto", ha concluido.