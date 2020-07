Ángel Víctor Torres dice que pedir el acta del alcalde de Arona "es una decisión difícil, pero hay que tomarla"

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha defendido que en situaciones como la del Ayuntamiento de Arona (Tenerife), donde el equipo de gobierno se ha dividido en dos grupos en apoyo de dos concejales enfrentados, "hay que tomar decisiones orgánicas difíciles".

Torres se refería así al llamamiento que las tres direcciones del PSOE (federal, autonómica e insular) realizaron este fin de semana al alcalde de Arona y al exconcejal de Urbanismo, los socialistas José Julián Mena y Luis García, para que abandonen el Ayuntamiento y faciliten así que su partido forme un nuevo equipo de gobierno.

El también presidente de Canarias ha señalado que, en este momento, el PSOE está a la espera de la contestación de Mena, ya que García ya ha expresado este mismo martes su disposición a entregar el acta de concejal, pero el alcalde se niega hasta ahora a renunciar.

"Estamos esperando la respuesta de estas dos personas. Uno de ellos ya ha avanzado que está dispuesto, el otro, no. Y no tengo nada más que decir. Son decisiones orgánicas que son difíciles y que hay que tomarlas en momentos como el presente", ha alegado.

Preguntado sobre si en Arona cabría la posibilidad de que el PSOE recibiera una moción de censura, como la que el lunes le privó de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, ha contestado que son "circunstancias distintas", entre otras cosas porque en el consistorio del sur de la isla hay un "gobierno monocolor", socialista, con mayoría absoluta.

Y sobre la ciudad capitalina, Torres ha señalado que él no ve un programa de gobierno detrás de la moción de censura que ha repuesto como alcalde al nacionalista José Manuel Bermúdez, a quien, sin embargo, ha deseado suerte,

"No se puede poner una moción de censura o, al menos, no es creíble si no hay detrás una situación de desgobierno, votaciones que pierda el gobierno de turno, crispación en ese gobierno. Y quien presenta la moción de censura tiene que presentar un programa alternativo de gobierno. Eso no ocurrió en el pleno", ha apuntado.

El también secretario general del PSOE en las islas ha aprovechado para poner en valor el trabajo realizado por la alcaldesa saliente, la socialista Patricia Hernández, de la que ha recordado que aprobó presupuesto para la ciudad que "no ha tenido tiempo siquiera de ejecutar".

"Serán los chicharreros los que tendrán que valorar la gestión de la que ha sido alcaldesa y también valorar la moción de censura. Le deseo suerte al nuevo equipo de gobierno, pero tengo que ser justo y creo que Patricia Hernández ha hecho un magnífico trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz", ha insistido.