Coalición Canaria en La Laguna quiebra la posición del partido en contra de los indultos: “Es una decisión del poder ejecutivo”

El grupo municipal de Coalición Canaria en la ciudad de La Laguna quebró este jueves la posición del partido en contra de los indultos a los políticos presos por el procés de Catalunya. “Los indultos le corresponden al Poder Ejecutivo [que es el que debe] tomar esas decisiones y asumir a su vez las responsabilidades que ello conlleva”, dijo en el último pleno municipal el concejal que actuó como portavoz nacionalista, José Jonathan Domínguez, en ausencia de su titular y exalcalde, José Alberto Díaz, en el momento de defender el voto abstencionista de su formación ante una moción del Partido Popular (PP) exigiendo que no sean concedidas esas medidas de gracia.

Esa postura del grupo municipal de CC en la tercera ciudad en importancia de Canarias difiere de la adoptada el pasado 21 de mayo por el Comité Ejecutivo Nacional de los nacionalistas, donde se aprobó la posición más extrema contra los indultos, la que defienden más en Madrid que en Canarias los dos líderes del partido, su secretario general, Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma y ex presidente del Gobierno canario, y Ana Oramas, la diputada que mantiene CC en las Cortes Generales. Se da la circunstancia de que Clavijo fue alcalde de la ciudad tinerfeña que este jueves rompió esa postura impuesta por la dirección regional del partido.

Fernando Clavijo y Ana Oramas representan dentro de la organización la posición más cercana a los postulados conservadores del Partido Popular. Ambos son herederos directos de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), uno de los fundadores de CC, que en la isla de Tenerife precisamente disputa espacio electoral a la derecha, tanto a la que representan los populares como la que de un tiempo a esta parte quiera apropiarse Vox. Desde que Clavijo asumió la dirección de CC, las posiciones políticas de más amplio calado, como esta de los indultos, se ha decantado por el máximo acercamiento a las tesis del PP, partido con el que mantienen una sintonía muy estrecha en grandes decisiones.

El pasado 21 de mayo, la ejecutiva de CC acordó oponerse a los indultos que el Gobierno de España pretende otorgar a los presos condenados por el referéndum del 1 de octubre de 2017 argumentando que “ni es el momento ni se dan las condiciones” y exigió “responsabilidad” para “evitar volver a la casilla de salida del procés”. En esa sesión del órgano nacionalista se condicionó la concesión de los indultos a que previamente “se abra una mesa de diálogo y se den las condiciones” para luego hablar de medidas de gracia.

Coalición Canaria es el único partido nacionalista con representación en las Cortes Generales que se ha manifestado en contra de la concesión de indultos a los presos catalanes. A pesar de que algunos de sus dirigentes, como el mismísimo Fernando Clavijo, se hayan manifestado partidarios de medidas no recogidas en la Constitución española respecto al estado autonómico, como la declaración de Canarias como estado libre asociado, una idea que lanzó en 2009 el hoy secretario general de la formación sin que hasta la fecha se haya desdicho o la maya matizado.

En el pleno municipal de La Laguna de este pasado jueves la posición de Coalición Canaria fue bien distinta al acuerdo de su ejecutiva. José Jonathan Domínguez reconoció que su partido “cree que no es que no es el momento de plantear los insultos puesto que no se dan las condiciones de consenso social y político para ello”, pero añadió que los concejales en cuyo nombre hablaba respetan “que el Ejecutivo, que es el que tiene esta responsabilidad, tome las decisiones que considere. Nosotros como partido siempre hemos apostado (...) por la mesa de diálogo para poder lograr un acuerdo por consenso que garantice la convivencia y la solución que corresponde al conflicto territorial, en este caso catalán o en cualquier otra parte de España, de la nación en donde haya que debatir”.

El pleno lagunero alcanzó en la discusión de esta moción momentos de muy alto debate político y constitucional, gracias especialmente a las dos intervenciones del concejal Santiago Pérez, actual senador del PSOE por la Comunidad Autónoma y profesor jubilado de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Pérez recordó que la Ley del Indulto es de 1870, pero está integrada en la Constitución: “Es constitucional, como es constitucional la obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que los que invocan la Constitución todos los días incumplen”.

Pérez criticó duramente el informe del Tribunal Supremo en contra de la concesión de los indultos. “Entró a analizar la utilidad social de los indultos, que no corresponde al tribunal Supremo porque es un acto gubernativo, no jurisdiccional”. El profesor cargó especialmente contra ese informe en el punto en el que se refirió al requisito restrictivo del indulto cuando se trata de una medida a favor de un miembro del Gobierno, que el Supremo aplicó a los socios parlamentarios del Ejecutivo, en este caso, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al que pertenecen algunos de los presos.

Santiago Pérez recordó que el indulto no requiere arrepentimiento de los beneficiarios y recordó que en algunos momentos medidas de reconciliación pueden resolver problemas. Y opinó que en este caso, los indultos no solo pueden resolver un problema interno en España sino también beneficiar a la imagen internacional del país.

La moción del PP, en la que se pedía respeto a la independencia judicial, que no se concedieran los indultos y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados fue derrotada al contar solo con sus votos y con los de Ciudadanos.