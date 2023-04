Mejorar la red de alcantarillado y canalizar las aguas pluviales en San Andrés, las prioridades de la candidata del PSOE en Santa Cruz de Tenerife

Patricia Hernández, candidata socialista a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, priorizará la mejora de la red de alcantarillado y la canalización de aguas pluviales en la ladera de San Andrés para acabar con los graves perjuicios de humedades que ocasiona el “lamentable estado” del actual sistema.

“Estamos hablando de un problema que no solo afecta a la estructura de las viviendas, que también, sino que además genera problemas de salud grave, especialmente para los niños y mayores que viven en esta zona”, señala en una nota.

Esta urgencia fue reclamada por múltiples vecinos y vecinas que realizaban tareas de reparación de sus casas y que le mostraron a Hernández las manchas y grietas que se repetían en las diferentes estancias.

Esta situación se ve agravada en época de lluvias por las escorrentías de aguas que han obligado a los residentes a abrirles paso mediante “improvisadas canalizaciones” en forma de barranquillos con la finalidad de impedir que el agua pase a las viviendas.

En este sentido, Hernández apuntó que “no se entiende la inoperancia del Ayuntamiento en esta materia” al ser evidente la necesidad de ofrecer un servicio óptimo de canalización de pluviales que evite males mayores en la zona, dadas las características de construcción en ladera.

A esta demanda se une la propuesta de la candidata de recuperar el proyecto de escaleras mecánicas para salvar la ladera de San Andrés, estudiado durante su año de mandato.

“Ya lo tenemos listo y lo retomaremos a partir del 29 de mayo porque los mayores que viven en la parte alta no pueden vivir sin salir de sus casas para hacer actos cotidianos como las compras del día a día”, indicó.

El aparcamiento vecinal es otro de los grandes problemas que viven actualmente los residentes de la zona que se ven obligados a no mover sus coches durante el fin de semana por la falta de estacionamiento público.

La situación se ha complicado al trasladarse las caravanas desde Las Teresitas a la zona del Infobox, parcela que estaba siendo usada principalmente para este fin.

“La solución más inmediata pasa por instalar un sistema vertical de aparcamientos, una fórmula rápida y eficaz que se tomará como medida previa a la construcción de un estacionamiento soterrado en la zona. Ambas soluciones evitarían la ocupación del espacio público con vehículos, tal y como se hace ahora, mejorando la accesibilidad de sus calles”, apuntó.

Además, los residentes coincidieron en señalar la falta de limpieza de sus calles, de los solares o la “inexistente” retirada de malas hierbas de las aceras como algunas cuestiones a solventar.

“Me cuentan que son ellos mismos los que se organizan para limpiar sus aceras en la parte alta porque el servicio de limpieza solo pasa cada quince días, esto no se entiende y mucho menos que las aceras sean impracticables porque no se arranca las malas hierbas y esto no es cosa de semanas, es de meses y meses de abandono municipal de Bermúdez y su equipo”, detalló.