El Ayuntamiento investigará las presuntas irregularidades en la contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), ha afirmado este martes que se abrirá una investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del cantante Juan Luis Guerra para que actuara en el Carnaval de capital tinerfeña. Tal y como adelantó Canarias Ahora, Coalición Canaria (que entonces ostentaba la alcaldía en Santa Cruz de Tenerife) infló el precio del concierto, que fue gratuito para el público y que supuso un récord de asistencia en la ciudad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuando el área de Fiestas estaba en manos de Coalición Canaria y faltaban tan solo 76 días para las elecciones locales, pagó 427.837 euros, una cuantía que no coincide con el coste establecido en el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente: 339.021 euros.

Hernández ha asegurado que se abrirá una investigación si se confirma que hay dos expedientes diferentes relacionados con la contratación, de los que al parecer uno no está en poder de la Concejalía de Fiestas.



La alcaldesa ha afirmado que su equipo de juristas revisará los expedientes “a fondo” para “contrastar” las informaciones periodísticas, pues sería una “irresponsabilidad no hacerlo” y, “si resulta que hay un expediente que se llevó el anterior gerente, entonces sí se abrirá una investigación”, ha apuntado.



Asimismo, también ha remarcado que el actual equipo de gobierno no seguiría los mismos pasos para la contratación “ni por las mismas cuantías” si tuviese que hacerse con los servicios del músico dominicano para el Carnaval 2020.



“Para nosotros el carnaval no es un día, a una hora y una actuación estelar, sino que son varios días y varios escenarios. A nosotros nos parece que ese día tendríamos que haber elevado, como Ayuntamiento, las condiciones de seguridad. Se acumuló mucha gente en un determinado espacio”, ha añadido.



A este respecto, la alcaldesa ha criticado que la contratación de Juan Luis Guerra “comprometiera” el presupuesto de la Concejalía de Fiestas “del resto del año”.



“Cuando llegamos al equipo de gobierno vimos que no había perras para hacer actividades de fiestas en los meses que quedaban. Podría haberse optado por ampliar el presupuesto de Fiestas y que una actuación no comprometiera el del resto del año", ha criticado.