Veterinarios del Cabildo de Tenerife sacrifican una ballena calderón con una lesión mortal causada por un barco

Veterinarios del Cabildo de Tenerife que realizan sus funciones en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla se vieron obligados este domingo a sacrificar una ballena calderón joven, con unos dos metros de longitud, debido a la lesión mortal que le había causada casi con toda seguridad la hélice de un barco que faenaba por la zona.

Esta intervención supone la primera eutanasia que se realiza en alta mar a un cetáceo herido de muerte en Canarias, según indicaron fuentes vinculadas a la intervención de urgencia.

IUSA_VET_PATH team at pilot whale forensic necropsy. Results wil help to support actions in order to look for solutions. @ULPGC @BinterCanarias @Proyecto_MARCET @mitecogob @EcoGobCan @LoroParque @EFEverde @FBiodiversidad @Vetmasi @OIEAnimalHealth @animalshealthes @Vetmasi pic.twitter.com/ZtrGkswxvE

La asistencia veterinaria, que se produjo en alta mal en horas de la tarde de este domingo y en aguas marinas cercanas al puerto de Los Cristianos (municipio de Arona), consistió en el sacrificio del cetáceo, que presentaba la rotura de su cola seguramente al chocar con la hélice de una embarcación.

A la ballena calderón tropical o piloto, tras ser analizada por los veterinarios de La Tahonilla, se le practicó la eutanasia debido a que su grave estado de salud era irreversible y no se podía hacer nada por salvar su vida.

La presencia de personal de La Tahonilla en la zona donde se hallaba la ballena herida fue posible gracias a la colaboración de las asociaciones Tonina y ACEST, que avisaron y apoyaron para dar la asistencia apropiada a ese animal en fase terminal.

Great job done by DVM Santiago Mayans and his team. Veteriarians at Tenerife Wild Life Rehabilitation Centre. Fast and effective work to avoid pilot whale painful deadly injury after ship strike. VETs responsible for animal health and welfare. Congrats! pic.twitter.com/HlHGIbg8ss