La agresión homófoba a un joven en Tenerife aviva la necesidad de una ley estatal de igualdad LGTBi que garantice derechos

Un joven de Tenerife ha sufrido una agresión física este fin de semana por su orientación sexual. Los golpes se produjeron cuando salía de una cena y, como consecuencia, ha perdido un diente. Aunque, de momento, la víctima está estudiando las posibles medidas judiciales que tomará, su pareja, Charlie Marrero, sí ha denunciado el caso a través de la asociación Algarabía, que lucha por los derechos LGTBi en Tenerife y de la que es gerente. Explica a Canarias Ahora que lo hace ante la indignación que le produce que sigan existiendo conductas como esta y porque considera que es importante visibilizar que las agresiones por delitos de odio por orientación e identidad sexual continúan produciéndose en pleno 2019.

Marrero matiza que no quiere alarmar y aventurarse a asegurar que las agresiones están repuntando. No obstante, el Observatorio contra la LGBTIfobia de Canarias, impulsado por la asociación Algarabía, ha contabilizado en lo que va de año seis casos solo en la isla de Tenerife. Sin embargo, “muchos no se denuncian”, lamenta el gerente de la asociación, que considera que debería existir más formación y más campañas de información para que se conozca que existe el derecho a denunciar y que estas agresiones no deberían quedar impunes.

El Observatorio contra la LGBTIfobia de Canarias tiene disponible a través de su página web una sección en la que se explica qué es un delito de odio, cómo denunciar o cómo contactar con esta asociación para recibir ayuda. No obstante, desde el colectivo insisten en la necesidad de que exista una ley estatal de igualdad que proteja y garantice los derechos LGTBi.

Existe una ley tramitándose en el Congreso que pretende blindar los derechos de las personas LGTBi. La propuesta de Unidas Podemos, sin embargo, se paralizó al haberse convocado elecciones en abril de este año y al no haberse producido aún un acuerdo de cara a la investidura.

Según los datos que dieron a conocer los miembros del Observatorio en abril del año pasado, cuando se presentó, se habían contabilizado hasta 49 casos de discriminación, quejas por vulneración de derechos, además de la tramitación de una denuncia por delito de odio. El Ministerio de Interior no tiene actualizadas las cifras de delitos de este tipo cuya causa sea la orientación o identidad sexual de estas personas, pero sí que anunció en 2017 que se había producido un repunte (17,8%) con respecto al año anterior.

Entre las causas, pueden encontrarse la propagación de discursos alineados con la extrema derecha. La irrupción en el Congreso y en distintas autonomías de Vox, partido que aboga por suprimir las leyes LGTBi, además de limitar derechos del colectivo o que se termine con la impartición de cursos de formación que pretenden concienciar sobre este tema, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid, no deja de ser una de las posibles causas.

Este es el resultado de la incitación al #odio El resultado del golpe a la orientación sexual, el de la falta de la #LeyigualdadLGBTI hacia el colectivo #LGBTI .

Hoy siento la rabia, impotencia, frustración y dolor por el ataque alguien a quien quiero #Tenerifepic.twitter.com/qDbzRETB6S — Charlie Marrero (@XarlieM) August 4, 2019

Por ello, Algarabía insiste en que no va a dar "ni un paso atrás". "Es momento de unión ante el colectivo, de lucha y exigencia para sacar la LGBTIfobia de las instituciones e incluir en la educación la diversidad como eje transversal. Nos tienen de frente construyendo una barrera que detenga el avance de la agresión, seguiremos luchando por erradicar la LGBTIfobia", subraya el colectivo.

El Observatorio pretende seguir trabajando por reducir la violencia que todavía se sufre por razones de orientación o identidad sexual y asegura que seguirá fomentando las actitudes de respeto a la diversidad. Charlie Marrero recalca además que también se producen denuncias por denegación de servicios a personas LGBTI, así como discriminación laboral.

El colectivo recalca que ante cualquier caso es posible contactar al teléfono que tienen habilitado para ello, 601 26 63 76, y el correo elctrónico observatorio@algarabiatfe.org además de la página web: http://www.observatoriolgbticanario.org/