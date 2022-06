Durmiendo al raso y con una hoguera en pleno Parque Nacional del Teide: “Esto es insostenible”

Disfrutar del atardecer haciendo yoga en el Parque Nacional del Teide, hacer una fogata entre retamas al caer la noche, extender unos sacos de dormir en plenas cañadas. Una instagramer con poco más de 6.000 seguidores ha compartido imágenes de su plan de ensueño en Tenerife. “No podíamos irnos de este lugar con tantas energías sin dormir aquí. En ningún lugar había experimentado así el sonido del silencio. En ningún lugar había visto tantas estrellas en el cielo”, arranca su mensaje “inspirador”.

Las fotos no les han gustado nada a los ecologistas de la Fundación Telesforo Bravo y Juan Coello que no han duda en criticar la situación, “otra vez una hoguera en el Teide”, se lamentaban en un comunicado. “El Parque Nacional no puede seguir así. La situación es insostenible, pero hay a quienes parece que no les importa porque lo único que les interesa es usarlo para su propio interés”, enfatizaban, haciendo un guiño a los detractores del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG), que han convocado una manifestación este sábado, día 4, a las 17.30 horas, al sentir que el proyecto coarta su libertad de hacer deporte o pasear a sus mascotas en el entorno del volcán.

“Hay diferentes colectivos y personas que sin dar la cara, están intentando dirigir a la opinión pública para que se manifieste contra el borrador del PRUG”, apuntaba la Fundación. “Nosotros lo estamos analizando junto con otros grupos y formularemos las alegaciones que creamos adecuadas para alcanzar la finalidad para la que fue creado el Parque: defender su patrimonio natural y además para conservar sus valores arqueológicos”, continuaron en su mensaje.

“Si no quieres que continúe el proceso de degradación de nuestro espacio natural más emblemático, participa”, animaban, apuntando que se mantiene abierto el plazo para presentar alegaciones.

Asimismo, la Fundación invitaba al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que el Plano no quede en “papel mojado”. “Si no se destinan suficientes medios materiales y personales a la vigilancia y conservación del Parque, nada cambiará y el Teide continuará su deterioro”, concluyeron.