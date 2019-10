El juego sucio de Coalición Canaria

18 de abril de 2019. La jueza Celia Blanco, instructora del caso Grúas, interroga duramente más de tres horas y media al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que investiga por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos prevaricación y malversación de fondos públicos. Coalición Canaria logra colar en algunos medios de comunicación que la instructora no llegó a atribuir en ese acto ningún delito al investigado, algo que supondría una vulneración de su derecho a la defensa.

Portada de La Provincia del 18 de abril de 2019.

23 de abril de 2019. Justo una semana después de la declaración de Clavijo ante la jueza del caso Grúas, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas, presenta una denuncia ante el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria acusando a Ángel Víctor Torres de un delito de malversación de fondos públicos en relación a la gestión del Gran Canaria Arena durante su gestión como consejero de Deportes del Cabildo. Torres fue en este último mandato presidente del Instituto Insular de Deportes, de cuya Junta Rectora formaba parte el denunciante.

25 de abril de 2019. Dos días después de presentada la denuncia, el periódico La Provincia abre su edición del día a cuatro columnas con el siguiente titular: “El impago de 600.000 euros en los eventos del Arena llega al juzgado”.

Portada de La Provincia del 25 de abril de 2019.

28 de abril de 2019. Elecciones Generales en España.

7 de mayo de 2019. El juez que instruye la denuncia de Coalición Canaria contra Ángel Víctor Torres pide al Cabildo de Gran Canaria el expediente completo del Gran Canaria Arena desde su inauguración en 2014, cuando al frente del Cabildo se encontraba el Partido Popular y el consejero de Deportes era Lucas Bravo de Laguna, que concurrió en 2019 a las elecciones autonómicas en la lista de Coalición Canaria. Es decir, el instructor extendía toda la investigación a lo ocurrido con los actos culturales celebrados en ese pabellón desde que se abrió al público.

26 de mayo de 2019. Elecciones autonómicas y locales. El vencedor al Parlamento de Canarias es el PSOE, que se apresta a buscar un acuerdo a la vez que Coalición Canaria inicia contactos en la misma dirección. Mientras Torres, que no estaba imputado, trata de componer un pacto con las fuerzas progresistas, Clavijo se enfrenta al veto de Ciudadanos por su imputación en el caso Grúas, lo que a la postre frustró un acuerdo de derechas sumando a CC, al PP y a la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo.

31 de mayo de 2019. El periódico La Provincia titula a cuatro columnas su edición impresa del día con la siguiente información: “El juez investiga la gestión de Torres en el Instituto de Deportes”. En realidad, el juez Alberto Puebla investigaba toda la gestión de eventos en el Gran Canaria Arena y hasta ese momento no había llamado a declarar al denunciado como investigado o imputado. Jamás lo hizo.

Portada de La Provincia del 31 de mayo de 2019.

1 de junio de 2019. Nuevo titular de portada de La Provincia, esta vez a una columna: “El auto judicial recaba datos sobre la gestión de Torres en el área de Deportes”. Coalición Canaria trataba de transmitir a los medios afines falsedades judiciales centrando solo en el candidato del PSOE una resolución del juez que no se dirigía concretamente contra nadie.

Portada de La Provincia del 1 de junio de 2019.

6 de junio de 2019. Fernando Bañolas amplía su denuncia contra Ángel Víctor Torres al delito de prevaricación, con lo que el denunciado hubiera podido ser investigado por los mismos delitos que se atribuyen en el caso Grúas a Fernando Clavijo: malversación y prevaricación.

22 de junio de 2019. El PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y la Agrupación Socialista Gomera firman el llamado Pacto de las Flores por el que el 12 de julio es investido presidente de Canarias Ángel Víctor Torres.

29 de julio de 2019. El Parlamento de Canarias designa a Fernando Clavijo senador en representación de la Comunidad Autónoma a propuesta de CC para conseguir su aforamiento ante el Tribunal Supremo.

23 de octubre de 2019. El juez Alberto Puebla dicta auto de sobreseimiento provisional de la denuncia sin haber tenido siquiera que llamar a declarar a Torres como investigado. No aprecia indicios de ninguno de los dos delitos descritos por Fernando Bañolas, al que recuerda que para personarse como acusación popular debe presentar querella y depositar una fianza de 2.000 euros. Entre otras cuestiones, el magistrado resalta que no solo no se cometieron esos delitos, sino que bajo el mandato de Torres se aplicaron normas para evitar cualquier tipo de irregularidad, algo que debería haber sabido Bañolas por ser miembro de la Junta Rectora del organismo que las tomó.

25 de octubre de 2019. Titular de La Provincia a cuatro columnas en su edición impresa: “Archivada la denuncia de Bañolas contra Torres al frente de Deportes”.

Portada de La Provincia del 25 de octubre de 2019.

25 de octubre de 2019. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, participa en Santa Cruz de Tenerife en el Foro de Líderes que organizan conjuntamente la cadena Ser y Editorial Prensa Canaria, editora del periódico La Provincia. El acto se repetirá el lunes en Las Palmas de Gran Canaria.