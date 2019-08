La rebelión de los mediocres del PSOE grancanario

Castigar y humillar a Isabel Mena puenteándola con el número 3 de la lista socialista al Cabildo es en realidad una ofensa a los votantes del PSOE y particularmente a las mujeres Franquis es uno de los más señeros exponentes de una histórica corriente dentro del PSOE canario que considera que gobernar es un peligro y que lo mejor es ser buenos líderes de la oposición a Coalición Canaria Hasta Jerónimo Saavedra lo acaba de dejar para la posteridad en una de sus frases lapidarias: “El partido no se ha dado cuenta de la confianza que el pueblo ha puesto sobre él para los próximos cuatro años y no es momento para el sectarismo”. El poder le está sentando fatal a los socialistas. Véase si no el caso de Pedro Sánchez, que antepone las tácticas y los cálculos electorales al desbloqueo institucional y al buen funcionamiento del país