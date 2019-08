Vendettas orgánicas abren una crisis en el PSOE de Gran Canaria por marginar a la número dos en el Cabildo de la isla

El todavía vicepresidente del Cabildo asume la remodelación del grupo socialista como el precio que tiene que pagar para ser nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Todas las fuentes consultadas señalan al secretario general insular, Sebastián Franquis, como autor de la defenestración de la número dos en el Cabildo. Él culpa a Luis Ibarra, que no da señales de vida Isabel Mena recibe un abrumador respaldo, incluso de Jerónimo Saavedra: “El partido no se ha dado cuenta de la confianza que el pueblo ha puesto sobre él para los próximos cuatro años y no es momento para el sectarismo”