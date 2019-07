Los empresarios de Puertos de Las Palmas ‘claman’ por la vuelta de su expresidente Luis Ibarra

Es un secreto a voces desde antes de la campaña electoral del 26M, prácticamente una “llamada a grito pelado” en las últimas horas, y hasta una ecuación obvia tal y como está quedando el tablero político en España y en Canarias, con gobiernos en ciernes del PSOE. Los principales operadores de Puertos de Las Palmas claman por la vuelta del expresidente de la Autoridad Portuaria de la provincia Luis Ibarra, en cuanto la lógica política ponga fecha de caducidad a Juan José Cardona (PP). El actual presidente fue nombrado en 2018 por un pacto entre Coalición Canaria y PP, a escasos días de la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy y llevó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a La Moncloa.

Los empresarios de Puertos de Las Palmas no dan abiertamente el nombre del que ahora es cabeza de lista del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, pendiente de que sus grandes diferencias con el socio natural de los socialistas, Nueva Canarias y su presidente del Cabildo, Antonio Morales, se desatasquen. Cosa que no sucede, a diferencia de esos mismos socios en el Gobierno de Canarias u otras instituciones. Pero desde casi todo el sector empresarial de uno de los motores fundamentales de la economía isleña, el mero hecho de que la semana pasada saltaran otros nombres socialistas para ocupar la Presidencia de la Autoridad Portuaria en el futuro, como el de la expresidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha generado reacciones internas contundentes.

La patronal portuaria no ha salido a degüello contra el actual presidente, nombrado hace apenas 15 meses, pero es consciente de que Juan José Cardona ha ocupado ese puesto con el calendario político en contra: a los pocos días, Pedro Sánchez asumía la Presidencia del Gobierno de España tras la moción de censura, y un año después, otro de sus grandes valedores (y quien debe formalmente proponer el cargo al Ministerio de Fomento), el presidente del Gobierno canario en funciones, Fernando Clavijo, ve cómo perderá el poder en unos días a manos de Ángel Víctor Torres (PSOE) y el Pacto de Progreso con Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

Y así, nadie quiere experimentos, sino expertos con experiencia en el Puerto. Lo recoge este lunes el portal CanaryPorts, tras un sondeo interno entre las principales organizaciones portuarias, como Fedeport, Oneport y Clúster Marítimo de Canarias. Esos representantes se decantan por un perfil donde el conocimiento del Puerto y la capacidad de gestión sean la carta de presentación del nuevo presidente o presidenta, y sin señalar a nadie, todos miran para Luis Ibarra, que estuvo al frente de la Autoridad Portuaria está última década, entre 2011 y 2018. “Blanco y en botella...”, explican fuentes empresariales a Canaria Ahora.

“Queremos un presidente que venga conociendo el Puerto”; “un presidente que aporte profesionalidad, capacidad de gestión, nivel técnico, cualificado y que sea capaz de aportar proyección exterior”; “nada de experimentos, nadie que necesite un año o más para entender el Puerto, no podemos permitirnos perder otro año más”, han sido algunas de las reflexiones recogidas, ante los rumores de que, en cuanto se produzca el relevo político, la Presidencia de Puertos de Las Palmas volverá, también, al PSOE.

Incluso en sectores empresariales de las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, con los que Luis Ibarra tuvo duros enfrentamientos al plantearse desde la Cámara de Comercio de Lanzarote la autonomía portuaria de esa isla con respecto a la Autoridad Portuaria provincial, valoran el talante dialogante y la capacidad de gestión del expresidente. Las inversiones realizadas en Arrecife o Puerto del Rosario, con la recuperación de la plaza de Los Pozos, son prueba de ello. De que si tiene que volver, en unos meses cuando se asiente el Gobierno, la Presidencia al PSOE, que sea para Luis Ibarra, según ha podido testar Canarias Ahora.

Así, todos los caminos del candidato socialista a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria apuntan hacia la Autoridad Portuaria. No suscita controversias en el sector, su capacidad de gestión, compromiso y consenso, parece clara, al menos entre los grandes operadores del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Incluso entre las cámaras de Comercio de Lanzarote y de Fuerteventura.

Y las salidas políticas que tendría a su mano, por su capacitación profesional como auditor de cuentas y anterior consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria durante el mandato (2007-2011) de José Miguel Pérez (PSOE) y Román Rodríguez (NC), aparecen ya bloqueadas: la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya tiene titular asignado, el presidente de Nueva Canarias y futuro vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez...

Ibarra, por su parte, mantiene que para despejar su futuro, primero habrá que aclarar la situación en el Cabildo de Gran Canaria y la posición de Nueva Canarias de no ceder departamentos fundamentales y de mucho presupuesto que NC no quiere ceder al PSOE, como son Economía y Hacienda o Cooperación Institucional. El PSOE reclama un equilibrio mayor del poder en el Cabildo, con un argumento incontestable: ya no son 9 consejeros de NC y 5 del PSOE como hasta ahora, sino que cada uno tiene 8 consejeros. La previsión es que este mes quede todo el panorama aclarado, y el destino final de Luis Ibarra se conozca en un par de semanas.