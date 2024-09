Vox aprieta al PP en las Corts y pide que la Cruz de los Caídos franquista de Alicante sea declarada BIC

Otro gesto de Vox vinculado a la protección del patrimonio franquista con el que el partido de extrema derecha quiere enganchar al PP. En este caso ha sido la presentación de una proposición no de ley en las Corts para que este monumento sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una declaración que compete a la Generalitat gobernada por los populares.

La Cruz de los Caídos de Alicante, situada entre los paseos Doctor Gadea y Federico Soto, ya se vio involucrada hace casi dos años, en los últimos meses del gobierno del Botànic, cuando Vox presentó una propuesta en el Ayuntamiento de Alicante para rechazar la retirada de la Cruz al incluirse dentro de los monumentos afectados por la Ley de Memoria Democrática. Este apoyo a pedir el mantenimiento de la cruz obtuvo el respaldo del resto de la derecha de PP y Ciudadanos.

Tras el cambio de gobierno autonómico y la llegada del PP y Vox, la presión para la retirada de los monumentos franquistas de los espacios públicos valencianos se ha relajado. No obstante, tras salirse el partido de extrema derecha del Consell, no deja de mantener la tensión para que no decaiga el espíritu de mantener esta simbología. Ahora le ha llegado el turno a la Cruz Franquista de Alicante, que tiene sus propias particularidades.

Esta Cruz de Los Caídos fue levantada el mismo año 1939, año en el que concluyó la Guerra Civil y se hizo -como todas- en memoria de los caídos únicamente del bando franquista. Pero ya en democracia, dentro del mandato del alcalde socialista José Luis Lassaletta fue resignificada, con la instalación de una inscripción a los pies de la misma cruz en la que se dice “A todos los hombres y mujeres que murieron en defensa de sus ideales”.

Pero además esta cruz se incluyen dentro del Catálogo de Protecciones, que es el mayor nivel de protección que puede dar el ayuntamiento, pero este catálogo, después de una década, no ha sido aprobada definitivamente, ya que dentro de los mismos partidos de la izquierda no se compartía el criterio técnico para esta protección. De este modo la aspiración de Vox es que esta protección supere el ámbito municipal y llegue a ser autonómico como BIC.

Ante esta situación el PP no ha hecho ninguna valoración ni en Alicante ni en las Corts, no así la izquierda. En el PSPV la portavoz Ana Barceló se ha limitado a señalar que la cruz está inscrita dentro del Catálogo de Protecciones y aboga por instalar un panel explicativo que profundice en la significación del monumento. Desde Compromís Rafa Mas señala que en realidad esta propuesta de Vox lo que busca es blanquear el franquismo. Finalmente Esquerra Unida Podem ha criticado que “este monumento exalta la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”, lo que resulta incompatible con los principios democráticos y el respeto a la memoria histórica.