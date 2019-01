Condenan a la Clínica Santa Catalina por la muerte de una mujer embarazada a la que no diagnosticó la gripe A

La Clínica Santa Catalina y Segurcaixa Adeslas han sido condenadas por la muerte de una mujer embarazada a la que no se le diagnosticó a tiempo la gripe A. El Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado la sentencia en la que obliga a las dos entidades a abonar, “de forma solidaria”, a los demandantes, la familia de la fallecida, la suma de 332.553,3 euros más intereses.

Con 29 semanas de gestación, Chaxiraxi Heredia fue al Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Santa Catalina el 21 de marzo de 2016 con un dolor abdominal agudo por el que fue ingresada. Dos días después le dieron el alta a pesar de que, según explica la sentencia, tenía “claros síntomas” de un proceso catarral y tras haber informado ella misma de su malestar general.

Un día después de haber recibido el alta sin que se tuviera en cuenta el malestar que la joven manifestaba, acudió de nuevo al área de Urgencias del hospital con fiebre, mocos, tos pertinaz, dolor costal y sensación de dinámica uterina alterada. En ese momento, le diagnosticaron un “síndrome gripal” y fue dada de alta de nuevo.

A partir de ese momento, las visitas de la mujer al hospital empezaron a ser diarias. Manifestaba que se sentía mal, pero los médicos no veían más allá de un “síndrome gripal” para el que se le recetó paracetamol. Chaxiraxi no mejoraba y el 28 de marzo ingresó en el hospital con fiebres altas. A las pocas horas volvió a recibir el alta con un diagnóstico de gripe y gastroenteritis aguda. No se le practicó ninguna otra prueba.

Solo un día después, Heredia volvió a acudir al servicio de Obstetricia y, por primera vez, se le realizó una radiografía por las dificultades respiratoria que tenía. En la misma se detectaba una bronconeumonía y unas hora más tarde se le realizó un TAC en el que se confirmaba la presencia de “infiltrados parenquimatosos bilaterales en vidrio deslustrado de extensión en ambos campos pulmonares de manera difusa, de aspecto pseudo-confluente con áreas de broncograma aéreo”.

El 30 de marzo Heredia fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de “insuficiencia respiratoria aguda y neumonía extracomunitaria bilateral grave” con el añadido de que era una paciente embarazada. Un día después le practican la cesárea sin el consentimiento de los familiares y llega al mundo su hija Aitana.

Después del nacimiento del bebé, Chaxiraxi desarrolló un síndrome de “distress respiratorio, neumotórax bilateral y derrame pleural añadido bilateral”. El día 4 de abril se confirmó la noticia de que tenía una infección por el virus de la Gripe A.

A partir de ese día su estado comenzó a empeorar hasta el punto de tener que ponerle dos tubos de drenaje torácico, en el lado derecho e izquierdo, de los que salía “abundante contenido hemático” que significaba que había penetrado en el pulmón y había causado importantes daños. Las complicaciones continuaron y el 14 de abril donde falleció a raíz de una parada cardiorespiratoria.

Tras el fallecimiento de Chaxiraxi, que dejó en el mundo a un niño de cuatro años y un bebé de 14 días en el momento de su muerte, la familia interpuso una demanda por mala praxis acaecida. El abogado que los representa, Octavio Henríquez, explica que “no se hicieron ninguna de las pruebas diagnósticas que están recomendadas en los protocolos de actuación”.

Según Henríquez, no se extremaron las precauciones que hay que tomar cuando se trata de una mujer embarazada, que forma parte del primer grupo de riesgo, para descartar si se trataba de una simple gripe, o no.

Ahora, tras conocer la decisión del juzgado de estimar parcialmente la demanda y condenar a la clínica y a la aseguradora al pago del 75% de la cantidad solicitada (586.215,25 euros), la familia ha decidido recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. El letrado explica que no están de acuerdo con la aplicación de la pérdida de oportunidad que fijó el juzgado ya que consideran que ha habido una “mala praxis”. “No se respetaron los protocolos de actuación y el nexo causal entre el diagnóstico tardío y el tratamiento tardío en la enfermedad le derivó en la neumonía e insuficiencia respiratoria que después sería la causa fatal”, afirma Henríquez a este periódico.

Asimismo, las entidades demandadas también han recurrido la sentencia ya que consideran que no existe la mala praxis y que se hizo todo correcto, asegura el letrado. Además, detalla que las demandadas apuntan a que si se aplica la pérdida de oportunidad con 50.000 euros es “suficiente para cubrir los daños morales”.

Para Henríquez la actitud de las entidades es “insultante” ya que esta familia se ha quedado desolada. Unos padres que han perdido a su hija, unas hermanas que pierden a la tercera, un hombre que se queda viudo y dos niños pequeños que se han quedado sin madre.