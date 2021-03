La Audiencia Nacional absuelve a Teddy Bautista de la causa por la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum al descartar "mala fe"

La Audiencia Nacional ha absuelto al músico y expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE) Teddy Bautista por la causa denominada como "operación Gran Vía", en la que se investigaba un presunto delito de administración desleal por la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum, en Madrid. La sentencia, que ha sido adelantada por el periódico ABC, descarta que se haya producido "mala fe" o engaño.

Se trata de una pieza separada del caso Arteria (en el que se investiga un delito de administración fraudulenta) y que aún está pendiente de sentencia y por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y que se indemnice a la SGAE con 30 millones.

La sentencia conocida este sábado se remonta al año 2009, cuando Bautista sometió a votación del patronato de la Fundación Autor la compra de los dos teatros sin aportar documentación sobre su tasación. Sin embargo, las escrituras se firmaron ese mes "y absolutamente nadie lo impugnó", recoge el juez.

Según la información de ABC, la sentencia concluye que los patronos tenían una "cultura medio- alta" y que no son "indocumentados" por lo que descarta que se haya producido engaño al resultar que no se trataba de un edificio protegido y que no sería cierto que solo con los contratos de de explotación en vigor, más lo que se obtendría de los alquileres de los locales y apartamentos, se podría cubrir el préstamo hipotecario.

"Ninguno de los promotores asistentes a la reunión del patronato manifestó en juicio de forma patente haberse visto engañado por la exposición del acusado", señala el juez. Además, añade que resulta "poco comprensible" que ningún patrono "se opusiera de forma radical y terminante" a aprobar sin dichos documentos (de tasación, plan de negocio o auditoría) la operación de compra de los teatros.

Así mismo, el juez no aprecia que se haya podido producir administración desleal ya que "ni si quiera en los escritos de acusación se alega que obtuviese beneficio alguno" y tampoco cree que el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores propusiera la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum para perjudicar porque sí a la Fundación.

El juez, además, considera que los hechos están prescritos.