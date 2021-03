La FEHT desmiente a la cementera CEISA acerca del pronunciamiento judicial sobre la concesión del puerto de Santa Águeda

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas desmiente a la cementera CEISA en su afirmación hecha este martes de que la Justicia le ha dado la razón acerca de la concesión hasta 2022 del puerto de Santa Águeda, en Arguineguín.

La Justicia da la razón a la cementera CEISA, que mantiene la concesión del puerto de Santa Águeda

Saber más

Según la FEHT, que ha emitido un comunicado de respuesta a CEISA, no es cierto que la Justicia dé la razón a la cementera respecto a la fecha de caducidad de la concesión portuaria y, "como corrección a la misma, en defensa de la verdad y la justicia, hemos de comunicar a la opinión pública que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo NO ha entrado en el fondo del asunto y que No ha declarado que la fecha de caducidad de la concesión sea octubre de 2022".

La FEHT aclara que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, arguyendo cuestiones adjetivas de legitimidad procesal, "ha evitado entrar a considerar si la concesión de CEISA sobre la infraestructura portuaria propiedad de todos los canarios ya ha vencido en marzo de 2020 y si CEISA ocupa dicho puerto en precario y sin legitimidad jurídica".

Según la cementera, la concesión sigue vigente hasta el próximo mes de octubre de 2022.

La Federación insta a las autoridades canarias a que, "en defensa" del interés general de la ciudadanía, entren en el fondo del asunto y que, tal y como dicta el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria vigente, en el marco de las actuaciones para la recualificación de la industria turística en la costa de San Bartolomé de Tirajana, "promuevan la recuperación de este puerto para su transformación a como equipamiento deportivo y de ocio de la zona de expansión turística de Santa Águeda".