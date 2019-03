La jueza salva a Clavijo de declarar como imputado antes de las elecciones

La jueza de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha aceptado finalmente las pretensiones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y ha suspendido su declaración como investigado en el llamado caso Grúas hasta que se resuelva un recurso ante el Tribunal Supremo interpuesto para impedir precisamente que la causa se trasladara desde el Tribunal Superior de Justicia al juzgado ordinario.

De mantenerse esta resolución, dictada a última hora de la mañana de este martes, Clavijo no declarará antes de las elecciones del 26 de mayo, a las que concurre nuevamente como candidato de Coalición Canaria. La jueza recuerda en su auto que el recurso de casación anunciado por Clavijo “es un recurso extraordinario que tiene efectos suspensivos y devolutivos”, y por lo tanto ha acordado suspender sine die la declaración del presidente, prevista para este viernes, día 15.

La abogada de la acusación popular, Sandra Rodríguez, ha declarado a este periódico que recurrirá esa resolución por considerar que el mero anuncio de un recurso de casación -que ella entiende que no cabe en este caso- no significa ni que esté preparado ni que esté formalmente interpuesto. Las dos magistradas que, junto al presidente del TSJC, firmaron el auto que ahora recurre Fernando Clavijo, sostuvieron en esa resolución que contra ella no cabe ningún tipo de recurso. Pero el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, ha servido al presidente de Canarias para anunciar recurso de casación ante el Supremo, y acto seguido, conseguir la suspensión de su declaración para después de las elecciones autonómicas. Salvo que la providencia de la jueza Celia Blanco dictada este martes quede sin efecto atendiendo los recursos de las acusaciones.