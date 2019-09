La vivienda de la portavoz de NC en Mogán amanece con pintadas insultantes

La vivienda de la portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, ha amanecido este viernes con pintadas insultantes en las que se puede leer: "puta loca". El mensaje ha aparecido en su casa un día después de que Canarias Ahora publicara que la Fiscalía ve indicios de prevaricación por parte del primer teniente de alcalde del municipio grancanario, Mencey Navarro (Ciuca), de su socio de gobierno Artemi Artiles (PSOE) y del secretario municipal, David Chao.

Santiago ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional y ante los juzgados de Maspalomas en la que afirma que "sospecha del entorno del actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán", ya que en fecha del 6 de octubre de 2017 presentó un escrito de denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas que se admitió a trámite y está siendo instruida en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana por "presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa". Asimismo, en la denuncia, la portavoz de Nueva Canarias declara que la publicación en este medio podría ser "el nexo causal que motivó las pintadas".

La denunciante recuerda que en otras ocasiones "miembros del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, en concreto el primer teniente alcalde Juan Mencey Navarro" hace referencia en redes sociales a la familia de Santiago y publica fotos de sus vehículos particulares en estas plataformas".

Además, Isabel Santiago ha remitido la denuncia a la jueza y al fiscal que instruyen la investigación por presunta prevaricación del concejal de Ciuca, Mencey Navarro.

La asamblea local de Nueva Canarias ha mostrado su apoyo a Isabel Santiago, y afirma que se trata de "la única concejala que se ha enfrentado sin miedo a los corruptos y mafiosos, llamando a las cosas por su nombre". Por su parte, la portavoz del partido ha expresado que "estas acciones antidemocráticas se producen cuando la mafia gobierna, y fomenta el rencor y el odio".

Asimismo, insiste en que estos hechos la reafirman en que "el camino escogido no es el fácil, pero sí el correcto". "No lo hago por mí, peleo por aquellos que tienen miedo y no pueden defenderse de los abusos que se cometen desde el sillón del poder".