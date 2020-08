Clamor en Canarias por test anticovid en origen para salvar la temporada alta en invierno

Realizar test en origen a los turistas es el principal reclamo en el que ha insistido el Gobierno de Canarias, cabildos y el sector en las Islas desde el inicio de la pandemia. Se trata de una medida que cobra aún más importancia en estos días en los que la enfermedad ha repuntado en las Islas, donde no se exige ningún requisito para llegar. Una PCR negativa es lo que piden los empresarios del turismo en las Islas para poder salvar la temporada alta; el invierno tras el varapalo que ha supuesto el veto de Reino Unido y el riesgo existente ante el hecho de que Alemania pueda cambiar de opinión y saque a las Islas de su lista de “zona de riesgo”.

Desde el Gobierno de Canarias señalan que no han abandonado esta idea, aunque aún no se han desbloqueado las trabas para poner en marcha estos test. Lo ideal sería que Europa liderara una estrategia común para la realización de estas pruebas en origen y en destino ya que para una comunidad autónoma como esta resultaría muy costoso. El consejero de Sanidad, Fidel Trujillo, adelantó hace unas semanas que se continúa trabajando en un acuerdo estatal sobre este asunto.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, también explica Canarias Ahora que desde la corporación se ha “defendido también desde el primer momento la realización de pruebas en origen. Hemos creado un frente común desde el que plantear la realidad de nuestro destino y en este momento estamos trabajando en una reunión con los distintos representantes consulares y las principales asociaciones de residentes extranjeros en la Isla con la intención de sumar esfuerzos en la recuperación del sector”. La isla es la más afectada por el repunte de casos, algo que se vive con preocupación y que supone un duro mazazo después de meses de datos positivos y de preparación de campañas.

Los empresarios, por su parte, también insisten en la realización de estas pruebas. El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha pedido comparecer en el Parlamento para explicar la situación dura que atraviesa el sector. Además, en unas declaraciones este miércoles a los periodistas recogidas por Efe ha vuelto a recalcar la importancia de implementar test sanitarios en origen y en destino. Según explicó, las previsiones de cara a la temporada de invierno son “horribles”, pues por cada reserva nueva llegan tres o cuatro cancelaciones.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH), José María Mañaricua, ha explicado a este medio que defiende que se realicen PCR en origen para que no se contabilicen en las estadísticas Canarias y estas personas puedan realizar las cuarentenas en sus casas. Antes de su retorno considera que se podría hacer el test, pero con los precios actuales en Canarias no los podrían cubrir los hoteleros.

El ejemplo de otros países

Hay países de la UE que sí que están solicitando un PCR negativo para poder entrar, una lista en la que se encuentran los ciudadanos españoles por lo general. Uno de los ejemplos es el de Grecia, que solicita este test negativo tanto para entrar en avión como por tierra. Este país además es una de las alternativas que están ofreciendo turoperadores como TUI para los alemanes que han tenido que abandonar Baleares, por ejemplo, algo que hizo también con los británicos.

Otro de los ejemplos de aeropuertos en los que es necesario llegar con una PCR negativa es el de Madeira, un modelo en el que se fija Canarias, aunque no olvida que mientras en Madeira no se supera el millón y medio de turistas, Canarias cuenta con una mayor afluencia de visitantes, con 15 millones el pasado año.

El portavoz del comité científico del Gobierno de Canarias, Lluis Serra explicó este martes en una entrevista con la agencia Efe precisamente el ejemplo de Madeira, “donde se exige la PCR a los que llegan y a quienes no la tienen se les hace, pagada por la Administración local. Desde luego, es más engorroso, pero se hace. Estamos pendientes del resultado allí”. No obstante, aclaró que “no es factible por ahora hacer la PCR a los turistas en los aeropuertos en Canarias. Hemos visto que el turismo, a excepción quizás de los cruceros, no es determinante en la difusión de la enfermedad entra la población canaria, porque la actividad turística está bastante limitada a algunas zonas”.