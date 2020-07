Su isla favorita es Tenerife y contrata paquete turístico: cómo se comporta el visitante británico y en qué repercute que no viaje a Canarias

Para los hoteleros es un “varapalo” que se prolongue la recomendación de Reino Unido de que los británicos no viajen a Canarias, especialmente para los de la isla de Tenerife, donde el año pasado un 46% de sus visitantes procedía de este país. A pesar de que este año debido a la pandemia la actividad turística había caído a cero en los últimos meses, el Gobierno regional pretendía salvar al menos un 50% en verano. Los británicos empezaron a volar al Archipiélago en la segunda quincena, pero aún no se disponen de cifras cerradas sobre cuántos finalmente viajaron a las Islas. No obstante, tanto el Ejecutivo, como la patronal y los sindicatos insisten en que su contribución a la economía es fundamental.

El comportamiento del visitante inglés ha sido estudiado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y en sus estadísticas del año pasado se recogen datos como que prefiere hospedarse en hoteles de más de cuatro estrellas (38,6%), aunque también de cinco (11,1%) y de menos de cuatro (9,8%), frente al 26% que se alojó en un apartamento. Además, es un tipo de turista que suele contratar un paquete turístico previamente. Si el año pasado llegaron a las Islas 4,9 millones de turistas ingleses, la mayoría (60%) contrató este paquete.

El año pasado, el Archipiélago recibió en su conjunto 15 millones de visitantes, un tercio de ellos de origen británico. El turismo supone para las Islas el 35% de su PIB, pero ¿cuánto gastan los ingleses en Canarias? Según los datos de la empresa pública de Turismo, Promotur, durante una estancia de ocho días, la media es de 1.234 euros; de los que 998 se emplearían en el paquete y 236 en otros conceptos. Por su parte, el turista que llega sin este pack, invierte una media de 237 euros en el vuelo, 317 en el hospedaje y 357 en otros conceptos. En cuanto al régimen de alojamiento, es destacable que el 41,2% de los británicos contrata “todo incluido”.

Los gastos además se desglosan de la siguiente manera: restaurantes o cafeterías (58,1%), compras en supermercados (50,7%), alquiler de vehículos (12,4%), Excursiones organizadas (15,8%) y taxi, transfer, VTC (58,4%) frente a otros gastos con menos incidencia como parques de ocio ( 6,9%), actividades deportivas (5,6%) o museos (2,6%).

La mayoría de los ingleses solo visita una isla cada vez que viene a Canarias y su favorita es Tenerife, donde se hospedaron en 2019 más de 2 millones de británicos. No obstante, su presencia también es muy importante en otras como Lanzarote (28,4%). En Gran Canaria, el año pasado la presencia de turistas británicos fue de un 15,4%, en Fuerteventura un 9,8% y en La Palma 0,6%.

¿Cómo es y en qué emplea su tiempo en Canarias?

Ocho de cada diez turistas británicos repiten Canarias como destino para sus vacaciones. La media de edad es de 48 años y el 50% viaja a las Islas en pareja. Por sexos, el 42,9% y el 57,1% son mujeres. El 56% son personas asalariadas y un 22% jubiladas. La mayoría se encuentra en la franja de percibir unos ingresos anuales de entre 25.000 y 49.999 euros (36%), aunque un 23,3% tiene ingresos superiores a 73.000 euros anuales. El 66,6% cuenta con estudios superiores.

En cuanto a las actividades más demandadas por estos turistas se encuentran: estar en la piscina o instalaciones del hotel (70,7%), pasear o callejear (77%) o ir a la playa (57,9%) y en menor medida estarían las de recorrer la isla por su cuenta (33,1%), ocio nocturno (21,4%) o las excursiones organizadas (15,9%). Los que salen a recorrer a la isla reconocen como lugares más visitados el Parque Nacional de Timnafaya, en Lanzarote (21%), las dunas de Corralejo (24%), las dunas de Maspalomas (39%), el Parque Nacional del Teide (16%) o Santa Cruz de La Palma (51%).

Las cancelaciones de reservas que se están produciendo estos días, especialmente por los turoperadores TUI y Jet2, tras la decisión de Reino Unido de recomendar que no se viaje a las Islas y al resto de España, supone un “retroceso” en el el avance que se empezaba a evidenciar este verano. Para el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de las Palmas, José María Mañaricua, el turismo británico es fundamental para toda Canarias, aunque tenga gran peso en islas como Lanzarote o Tenerife, e incide en que la decisión del Reino Unido deberá ser revisada si se atienden a resultados epidemiológicos y se aplican con rigor. Por su parte, el Gobierno central y el canario siguen presionando junto a aerolíneas para que se rebajen las medidas estrictas de este país.