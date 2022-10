Lopesan Hotel Group propone una nueva forma de descansar, relajarse y desconectar con la plataforma Getaways

Las rutinas diarias aceleran el ritmo vital de una gran mayoría de personas que, al llegar la noche, sueñan con poder hacer un parón y encontrar ese lugar idílico en el que descansar y conseguir evadirse de la realidad que les rodea. Conscientes de lo complicado que resulta lograr este propósito, incluso estando de vacaciones, Lopesan Hotel Group pone a disposición de sus huéspedes la plataforma Getaways, “una forma sencilla, original y gratuita que busca alcanzar un grado óptimo de desconexión, a través de sus exclusivas sesiones de relajación”, explica el grupo hotelero.

La experiencia, creada por Getaways, ha sido implementada inicialmente en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, Corallium Beach, Corallium Dunamar y Kumara Serenoa by Lopesan Hotels. El acceso a la plataforma “es de lo más sencillo”, explica la compañía: “Los huéspedes tan solo tienen que escanear, con su teléfono o tableta un código QR disponible en diferentes áreas de cada hotel, registrarse con un solo paso y comenzar a disfrutar de alguna de las numerosas recomendaciones que ofrece el programa o, si lo prefiere, dejarse llevar por la intuitiva navegación del sistema y descubrir todo lo que Getaways tiene para ofrecer a sus usuarios”.

Desconecta, Duerme bien, De viaje y Renuévate son las categorías estrella de la plataforma, que presenta una amplia selección de sesiones de relajación guiadas por voz, disponibles en español, inglés y alemán. “En los tranquilos viajes que propone Getaways, una elegante voz femenina pasea, como de puntillas, sobre un inspirador texto acompañado de una suave y evocadora música instrumental. La composición, en su conjunto, está especialmente diseñada para que la mente se abstraiga y logre situarse en un plano de relajación total”, detalla Lopesan. El número de contenidos disponibles en Getaways es “el adecuado para no caer en la saturación” que provocan otras plataformas audiovisuales, en las que lejos de propiciar situaciones de armonía y disfrute, originan un bloqueo inconsciente ante la incapacidad de decidir.

Esta nueva herramienta se alinea con los planes estratégicos que proponen las marcas The Lopesan Collection Hotels, Corallium by Lopesan Hotels y Kumara by Lopesan Hotels, que se centran en la creación de productos atractivos orientados a un tipo de huéspedes que valora, durante el proceso de planificación de sus vacaciones, la exclusividad de las propuestas de los hoteles en los que se puede alojar. La implementación de Getaways responde a la apuesta de Lopesan Hotel Group por reforzar la oferta de sus establecimientos recomendados para el segmento solo adultos, añadiendo, a su ya amplia propuesta, un original y relajante servicio que complementa el entorno amable y tranquilo que proporcionan las exquisitas instalaciones de los hoteles en los que ya están disponibles estas sesiones de meditación y mindfulness.

El mindfulness y sus beneficios

La versión en español de Getaways está protagonizada por la afable voz de Carla Sánchez, cofundadora de la plataforma y responsable de la creación de contenidos. Carla ha sido profesora de yoga durante más de 20 años y está especializada en corrección postural, embarazo y mindfulness. Pero, ¿qué es el mindfulness? Se trata de una práctica que busca la atención plena, a través de una serie de ejercicios que deben aportar las técnicas apropiadas para fijar la atención en las cosas que están sucediendo en el tiempo presente. Lo más importante es el aquí y el ahora.

Los orígenes del mindfulness están estrechamente vinculados a la aparición del budismo, a finales del siglo VII a.C. A lo largo de las últimas décadas, las técnicas propias de esta práctica han evolucionado, aplicándose en terapias para solucionar problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad, el insomnio o la tolerancia al dolor. Gracias a Getaways, los huéspedes de Lopesan Hotel Group se beneficiarán de unas vanguardistas técnicas de meditación que convertirán cada periodo de vacaciones en una experiencia única y relajada.