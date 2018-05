El Granca domina al Valencia y fuerza el tercer partido

El Herbalife Gran Canaria, con un enorme Xavi Rabaseda, protagonizó una actuación memorable ante el vigente campeón de Liga Endesa, Valencia Basket, al que ganó (97-70), y llevó la eliminatoria de "play off" por el título al decisivo tercer encuentro, este viernes en cancha de su rival.



El primer cuarto se caracterizó por un juego dinámico y un ritmo frenético por parte de ambos conjuntos para disfrute de los aficionados, con un Rabaseda especialmente entonado, pleno de garra y también de acierto de cara al aro.



Valencia tomó una pequeña renta tras un triple de Sastre (6-10), pero Herbalife demostró que quería forzar el tercer partido, volteó el marcado, y se adjudicó este primer parcial (22-21), sobreponiéndose a los cinco triples anotados por los jugadores de Txus Vidorreta.



El conjunto de Luis Casimiro salió a por todas en el segundo cuarto y Pablo Aguilar, con un contundente mate, y Eriksson con un posterior triple llevaron el júbilo al graderío (29-25).



El conjunto taronja no pudo frenar los mejores minutos de juego de los grancanarios, que se iban de 10 puntos tras un robo en ataque que acabó con un triple de Rabaseda (41-31), que además provocó el consiguiente tiempo muerto de un enfadado Vidorreta, a 1 minuto 31 para el descanso.



Pese a ello, el Herbalife, lanzado, llegaba al ecuador del encuentro con 13 puntos arriba (46-33), tras un acierto de tres de Báez, al que se unió un postrero palmeo de un motivado Paulí, que lo festejó efusivamente junto a la hinchada amarilla.



La vida siguió igual tras el paso por vestuarios, con un increíble Rabaseda convertido en Eriksson al encestar todo lo que llegaba a sus manos y manteniendo a los suyos muy por delante (58-45), pese a que Dubljevic encestaba en dos ocasiones consecutivas con relativa sencillez desde la línea de 6,75.



Con 60-48, un desquiciado Vidorreta era castigado con una técnica, y poco después, una canasta de Eriksson ponía el 62-48, encendió a la grada y provocó un nuevo tiempo muerto visitante, si bien el Gran Canaria, intenso en defensa y efectivo en ataque, se iba al último cuarto con una renta de 15 puntos (72-57).



El cuarto definitivo comenzó con un gran triple de Eriksson y otro de Thomas que rebajó un tanto los ánimos de la afición grancanaria, aunque el rostro de Vidorreta era un poema, porque veía el partido muy cuesta arriba, ya que el Herbalife, muy bien dirigido por el ovacionado Mekel, se gustaba (83-64).



El tanteo en el ecuador de este periodo (85-64, máxima diferencia del encuentro) hacía presagiar la victoria local, que se produciría minutos más tarde ante el júbilo de los hinchas isleños, ya que la eliminatoria sigue abierta.



- Ficha técnica:



97 - Herbalife Gran Canaria (22+24+26+25): Oliver (5), Radicevic (2), Rabaseda (22), Báez (9) y Fischer (0) -quinteto inicial-, Eriksson (15), Mekel (13), Seeley (0), Balvin (6), Pasecniks (8), Paulí (10) y Aguilar (7).



70 - Valencia Basket (21+12+24+13): Van Rossom (11), Sastre (5), San Emeterio (10), Thomas (6) y Dubljevic (11) -quinteto inicial-, Abalde (2), Vives (3), Buva (2), Green (6), Doornekamp (1), Hlinason (6) y Martínez (7).



Árbitros: García González, García Ortiz y Oyón. Eliminaron por personales a Xavi Rabaseda (m. 37) y Vives (m. 40)



Incidencias: Segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del "play off" al título de Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante 5.332 espectadores.