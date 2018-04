Báez: "Me preocupa cómo hacer nuestro trabajo y no que el Betis sea colista"

El ala-pívot y capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, ha indicado este jueves respecto al encuentro liguero del próximo domingo en la cancha del Real Betis, que su conjunto irá con la ilusión de vencer y que no le preocupa que el rival sea el colista, sino cómo hace el trabajo su equipo.



"Iremos a Sevilla con la ilusión de ganar en cancha del Betis, y más tras la victoria que conseguimos ante UCAM Murcia. Ahora estamos enfocados en hacer nuestro juego de la mejor manera posible, para luego ver los resultados", ha indicado en declaraciones facilitadas por el club insular.



El jugador ha reconocido que fue "un alivio" ganarle a Murcia tras padecer varias derrotas consecutivas.



"Cuando estás perdiendo todo se ve muy negativo, aunque eso ya pasó y ahora estamos centrados en el próximo encuentro. Betis es colista, pero a mí no me interesa qué equipo tenemos delante, sino cómo hacemos nuestro trabajo, independientemente de si nos enfrentamos al Real Madrid o al colista, porque nuestra idea es la de mejorar", ha asegurado.



En ese sentido, Eulis Báez es de la opinión de que el Herbalife Gran Canaria no se está caracterizando esta temporada por realizar una buena defensa.



"Cada vez que estamos bien en el aspecto defensivo solemos salir victoriosos, por lo que deberemos ser más consistentes en ese apartado, aunque tampoco hay que quitarle méritos a nuestros rivales, que también se preparan para jugar contra nosotros", ha comentado.



El veterano ala-pívot, que realizó una gran actuación ante UCAM Murcia, ha afirmado que se encuentra "bien físicamente".



"Hay partidos en los que me toca encestar más o coger más rebotes, y en otros debo hacer un trabajo más 'sucio', aunque la verdad es que estoy en una buena dinámica y espero mantenerla", ha afirmado.



Báez ha realizado estas manifestaciones con motivo de la visita de la plantilla del Herbalife Gran Canaria al Hospital Materno Infantil de esta capital, donde visitaron a los niños ingresados.



"Para nosotros esta experiencia es bonita, porque tenemos la oportunidad de bromear con los niños y de darles ánimos para que se recuperen pronto, y por otro lado también nos sirve para olvidarnos por un rato de nuestro trabajo, que es jugar al baloncesto", ha señalado.