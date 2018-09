España tropieza ante Bélgica y deberá jugar en octavos ante Senegal

La selección española desaprovechó la gran oportunidad de ser primera de grupo al perder contra la de Bélgica por más de siete puntos, 72-63, con lo que tendrá que jugar los octavos de final ante Senegal.



El equipo español fue casi siempre por detrás en el marcador y cuando, con mucho esfuerzo y trabajo, consiguió recortar la diferencia y volver a ser líder, tiró todo por la borda a 1.1 segundos del final con una defensa lamentable, tras no contrarrestar un bloqueo ciego a Emma Meesseman.



Pese a la buena defensa incial de Laura Nicholls sobre la estrella belga Meesseman, el equipo español sufrió desde el primer momento y no acabó de encontrarse cómodo en pista. Y eso que Alba Torrens anotó dos triples cuando el primer cuarto llegaba a su ecuador, 8-9.



Los ataques superaron, en esta fase del partido, a las defensas con la pívot Kyara Linskens dominando las zonas sin que Astou Ndour pudiera frenarla.



Bélgica comenzó a dominar el marcador (18-13, min.8) y cerró el primer cuarto con un 19-15 preocupante.



Lucas Mondelo, el seleccionador español, sorprendió con una zona de salida lo que unido al triple de Anna Cruz supuso desactivar la ventaja de las centroeuropeas, 19-18.



El marcador fue un poco a trompicones con ventajas belgas que eran contrarrestadas de inmediato por el equipo español, hasta que en el minuto 15, Marta Xargay anotó un triple y puso el empate en el luminoso, 27-27.



La ausencia anotadora y física de Ndour por haber cometido dos faltas personales comenzó a pasar factura al combinado nacional, que tampoco pudo contar con más ayuda, en forma de puntos, de Torrens.



Las belgas comenzaron a coquetear con ventajas en torno a los siete puntos, la barrera real y psicológica que separaba al equipo español del primer puesto, (34-27, min.17.40) y un minuto más tarde consiguieron ser líderes de grupo de forma virtual (37-29).



Kim Mestdagh y Meesseman hicieron mucho daño en la canasta española y al descanso el 39-32 fue, cuando menos, preocupante.



En el inicio del tercer acto la situación se complicó más con un 6-0 de las belgas en el primer minuto y medio, 45-32. Las de Mondelo no encontraban una fuente continua de puntos y lo que se conseguían costaban un mundo, así es que el trabajo defensivo apenas daba frutos.



Para empeorar las cosas, Ndour que había anotado 4 puntos en los tres primeros minutos, cometió su cuarta personal y tuvo que pasar al banco, 45-36.



España volvió a la zona defensiva, pero las tiradoras belgas no se arrugaron y en especial Kim Mestdagh, 56-42 (min.27), autora de 11 puntos a estas alturas del tercer acto que finalizó, tras dos técnicas a Laia Plau y Cruz, con un más que preocupante 61-46.



El equipo español hizo un último intento en el último cuarto con Ndour y Palau en pista, ambas con cuatro personales, pero la nacionalizada no aguantó el primer minuto.



Con Nicholls, Torrens, Xargay, Cruz y Palau en pista, España comenzó a tirar de casta, experiencia y ganas. Apretó en defensa y aumentó la velocidad en ataque, 63-52 (min.32.30).



En realidad el esos momentos el marcador era que España estaba a 4 puntos del liderato del grupo, pues con perder hasta por siete puntos conseguía ese objetivo.



A cinco minutos para el final, 65-54, España seguía a tiro de cuatro puntos y aunque las belgas comenzaron a fallar al darse cuenta de que tenían cerca el primer puesto, a falta de 3.30 minutos la diferencia subió a 13 puntos, 67-54.



Mondeló siguió moviendo piezas buscando el equilibrio entre experiencia y fuerza para acortar ese marcador, y llegó al último minuto con un 69-61 en el marcador, a sólo un punto del objetivo.



Los decibelios del Santiago Martín subieron y un triple de la capitana Palau pudo haber obrado el milagro de la remontada, pero no entró.



A falta de 8.3 segundos y posesión de balón, el marcador de 70-61 daba la opción de anotar de dos, no era necesario más, para dejar la diferencia en 7 puntos y ser líderes.



Xargay recibió falta a 1.1 segundos, anotó el primer lanzamiento y también el segundo. España era líder. Pero una defensa lamentable, un bloqueo ciego, dejó a Meesseman sola entrando a canasta y anotando el 72-63 definitivo. España fue segunda y deberá jugar los octavos de final ante Senegal este mismo miércoles.

Ficha técnica 72 - Bélgica (19+20+22+11): K. Mestdagh (21), Delaere (7), Meesseman (19), Linskens (5) y Allemand (5) -equipo inicial-, Carpreaux (4), Wauters (2), H. Mestdagh (1), Vanloo (6) y Raman (2)



63 - España (15+17+14+17): Palau (2), Nicholls (12), Torrens (16), Xargay (13) y Ndour (5) -equipo inicial-, Domínguez, Ouviña (5), Casas, Cruz (8), Gil (2) Arrojo y Sánchez (-).



Árbitros: Yohan Rosso (FRA), James Boyer (AUS) y Nicolas Fernandes (TAH). Astou Ndour (min.31) y Julie Vanloo (min.35) fueron eliminadas por cinco personales.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo C del Mundial de Tenerife 2018 disputado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna ante 3.416 espectadores.