Jémez: "No queremos caer a Segunda ante nuestra gente"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, manifestó este sábado que su equipo intentará el domingo, con una victoria ante el Alavés, evitar que el descenso a Segunda sea ya matemático en el Estadio de Gran Canaria ante sus aficionados en el que considera "el partido más importante del año".



"Mañana no puede ser el día en que la Unión Deportiva se vaya a Segunda división, no queremos caer ante nuestra gente, es un día para seguir peleando y debemos hacer todo lo posible por retrasar lo que todo el mundo intuye que puede ocurrir", ha dicho en rueda de prensa este mediodía.



A su juicio, consumar el descenso a falta de cuatro jornadas aún por disputar haría "demasiado daño" a un equipo que, según ha reconocido, no tiene los mejores ánimos para competir.



El entrenador del equipo amarillo insiste en que por respeto a los aficionados, deben hacer un buen partido y brindarles la victoria, pero al mismo tiempo aceptarán las críticas que puedan recibir del público que decida acudir este domingo al estadio.



Con respecto al Deportivo Alavés, Jémez lo da ya por salvado -aunque no lo está aún de forma matemática-, y cree que será un partido difícil ante un adversario "que ya ha cumplido la tarea de estar en Primera un año más de forma brillante, y saliendo de una situación complicada".



Jémez sostiene que los jugadores de la Unión Deportiva deben salir al campo con la "mente fresca", pensando que es "solo un partido", y ausentarse de "todas las tortas" que les ha dado la competición, como la del pasado jueves ante el Betis (1-0) con una derrota en el tiempo de prolongación en un partido en el que mostraron un pobre bagaje ofensivo, "sin ningún tiro a puerta".



El entrenador del equipo amarillo anuncia nuevos cambios en la alineación de este domingo, al tratarse del tercer partido en una semana, pero no ha revelado si mantendrá a Lizoain en la portería, tras ser titular en el estadio Benito Villamarín, o si volverá a contar con el argentino Leandro Chichizola.



Jémez asegura que pese a la "situación límite" que vive el equipo, han hecho "un gran trabajo", porque se han "dejado el alma" intentando buscar soluciones, y se siente arropado por los futbolistas y el club, aunque "nadie puede mirar hacia otro lado" con lo sucedido esta temporada, y todos tienen que asumir su parte de culpa, "desde los utilleros hasta el presidente".