Manolo Jiménez ve que "ahora sí hay presión", pero confía en revertir la situación

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, ha reconocido este viernes que ahora sí tienen "presión" después de encadenar tres partidos sin ganar en la Liga 1/2/3, pero confía en cambiar esa dinámica desde este sábado, en el encuentro ante el CD Numancia en el Estadio de Gran Canaria.



"Toca revertir esa situación, es un partido especial -por los actos de solidaridad con el día contra el cáncer de mama, que se celebra este viernes-, y muy importante en lo deportivo, después de tres malísimos resultados, para el camino que tenemos que recorrer", ha dicho el técnico andaluz esta tarde en rueda de prensa.



Jiménez tampoco ha escondido que esos últimos tres resultados, un empate y dos derrotas, han "mermado la confianza un poco", pero ve a su equipo bien e incluso "ansioso", algo que no cree que sea del todo bueno para afrontar el encuentro ante los sorianos.



La medicina para recuperar los buenos resultados es, a su juicio, "generar más ocasiones de gol y aprovecharlas", pero también "no conceder facilidades" en defensa, como ocurrió en Almería el pasado fin de semana (3-0), donde dieron "mucha distancia" a su rival, aunque matiza que tienen "menos puntos" de los que han merecido.



En resumen, Jiménez cree que deben ser más pragmáticos en una categoría como la Segunda en la que otros equipos también están "sufriendo", y ha puesto como ejemplo al Real Zaragoza.



"Tenemos que salir de este pozo ganando partidos, jugando lo mejor que se pueda pero siendo prácticos. Esta semana hemos tenido muchas charlas, reuniones, quiero transmitir optimismo y creo que lo vamos a conseguir con la calidad que tiene el equipo. Le pedimos a la afición un voto de confianza", ha transmitido.



Del Numancia ha comentado que un alto porcentaje de sus goles llegan a balón parado, y que aunque "no suena a grandísimo club", el año pasado fue "de menos a más" y se metió en el play-off de ascenso, porque se trata de un "buen equipo".



Antes de terminar la rueda de prensa, Manolo Jiménez ha comunicado a los periodistas que este sábado no podrá atenderlos como es habitual -lo hará el segundo entrenador, Felipe Benítez-, porque nada más finalizar el partido debe viajar para resolver unos asuntos personales que no puede evitar.