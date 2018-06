Nauzet Pérez: "Soy un aficionado de Las Palmas que defiende al equipo en el campo"

El nuevo guardameta de la UD Las Palmas, Nauzet Pérez, ha manifestado este viernes en su presentación oficial que tiene la "suerte" de ser un "aficionado" del equipo amarillo que defiende al equipo "en el campo", y está "muy orgulloso" de regresar al club donde se formó.



El veterano portero, de 33 años, ha dicho que, en cuanto supo del interés del conjunto isleño, paralizó las negociaciones que mantenía para renovar con el Apoel de Nicosia (Chipre), porque su "ilusión" era volver a vestir algún día la camiseta de la Unión Deportiva, pero hasta ahora no se habían dado las circunstancias para ello.



"Quizá por la desgracia del descenso ha llegado ahora la oportunidad, pero vengo a un proyecto ilusionante y bonito, y quería estar aquí para devolver al equipo a la categoría que se merece", ha indicado el guardameta.



Nauzet ha reconocido que con el paso del tiempo iba "perdiendo la esperanza" de volver a la Unión Deportiva porque los caminos de ambos eran "distintos", pero ahora vuelve "con una experiencia adquirida" que puede "ayudar a los jóvenes" como en su día hicieron con él los veteranos.



El portero isleño ha comentado que tanto el club como la afición "exigen" que Las Palmas esté de nuevo en Primera, pero recuerda que la Segunda División es una categoría "muy difícil" en la que "muchos equipos tienen el mismo objetivo", el ascenso a LaLiga Santander.



Nauzet Pérez firma por una sola temporada aunque con opción a prorrogar su contrato una campaña más, pero no ha querido revelar los condicionantes que se debe cumplir para ello.



Competirá por un puesto de titular con el también grancanario Raúl Lizoain, al que le une una gran "amistad", si bien el secretario técnico de la entidad, Toni Otero, no ha querido asegurar que con su fichaje se cierren las incorporaciones para la portería.



"En época de fichajes no hay ninguna posición cerrada", ha indicado el dirigente gallego en la presentación de Nauzet Pérez, del que ha destacado que su "extenso currículum habla por sí solo, con más de 300 partidos como profesional", y al que ha agradecido que apueste "por este proyecto".



Otero ha añadido que "poco a poco irán apareciendo más cosas", en referencia a más fichajes, pero ha rechazado hablar de la posible continuidad de jugadores de la actual plantilla como David García, Momo, Javi Castellano, Aquilani o Gaby Peñalba.



Sí se ha referido a la pretemporada que hará el equipo amarillo, calificándola como la de un "equipo top", con partidos "importantes y en campos de renombre, en las mejores instalaciones", con presencia en Inglaterra.



"La gestión que ha hecho el club ha sido para quitarse el sombrero; ojalá fuese jugador para estar yo también en esa pretemporada", ha concluido el secretario técnico del club.