Tana: "No me gustaría un cambio de entrenador, y menos tan pronto"

El jugador de la UD Las Palmas Tanausú Domínguez, Tana, ha manifestado este miércoles que no es partidario de destituir al entrenador, Manolo Jiménez, "y menos tan pronto", y acerca de las críticas al juego ha dicho que cuando lograban "victorias" con un juego parecido, "nadie se quejaba".



El atacante amarillo considera "una final" el partido del próximo viernes ante el líder Granada, principalmente porque debe ser "un punto de inflexión" para acabar con la "mala racha", después de tres empates consecutivos y un solo triunfo en los últimos siete partidos disputados en LaLiga 1/2/3.



Tana recalca que están en una categoría "muy difícil", en la que los rivales "limitan" el juego de ataque, y reconoce que si el equipo amarillo no gana el viernes, el entrenador Manolo Jiménez "estará más cuestionado todavía", pero subraya que están "a muerte con él" y no le gustaría un cambio de técnico "y menos tan pronto", por la experiencia que ya vivieron la pasada temporada en Primera.



"Esperemos que cambie la situación y que el equipo vaya para arriba, porque eso significaría que el míster sigue todo el año. Y si no cumplimos con el objetivo a final de temporada, ya nos matarán, pero ahora los aficionados deben apoyarnos", ha añadido.



Por otro lado, preguntado por las declaraciones este martes de su compañero Cala en las que dijo que en Segunda no se puede jugar con el estilo de Quique Setién, Tana ha respondido que no las comparte.



"Por mis condiciones, estoy seguro de que se puede jugar muy bien en Segunda, hay equipos que lo intentan y lo hacen, pero cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol", ha comentado.



A su juicio, a Jiménez le gusta el juego de ataque, pero "con el mínimo riesgo posible", y ha recordado que cuando hacían "transiciones rápidas" y acertaban de cara a gol, "todo el mundo era feliz". Por todo ello, los jugadores están con el técnico "a muerte", porque no les ha ido "tan mal".



Con respecto a la visita del Granada, prefiere ver la botella medio llena y pensar que si le ganan el viernes, estarán "a solo tres puntos" del equipo nazarí, y no a nueve en caso de derrota.



"En casa no hemos perdido ningún partido, nunca salgo al campo pensando que va a llegar una derrota. Ellos están haciendo un temporadón y si no cambian su manera de jugar, creo que incluso nos puede venir bien", ha explicado.



En otro pasaje de su intervención, Tana ha reconocido que se siente "más cómodo" jugando por dentro que en la banda, porque tiene "más libertad" y menos obligaciones defensivas, y que se siente "importante desde la pretemporada" cuando Jiménez le convenció para que se quedara, aunque no esté disponiendo de muchos minutos.