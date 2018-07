Daida Ruano y Philip Köster revalidan su título en el Gran Canaria Wind and Waves Festival

Declaraciones de los ganadores

Daida Ruano: “Esta victoria representa algo muy especial para mí. Se la dedico a mi familia, a mis padres que no están aquí, y también es muy especial ganar el año en el que hemos conseguido igualar los premios entre hombres y mujeres. Celebrar algo tan grande quedando en primer lugar es muy especial. La manga ante Sarah-Quita fue bastante bien. Fui a asegurar y me salieron muy bien los 18 minutos de manga. La perfección es lo que siempre busco. Intenté navegar con más cabeza que corazón e hice una mezcla de las dos cosas, pero sé que todavía puedo dar mucho más de mí”.

Philip Köster: “El campeonato ha sido increíble. Todos los días hemos tenido vientos muy fuertes, buenas olas y muchas mangas en el agua. La final de hoy contra Marcilio Browne me ha ido muy bien y estoy muy contento por haber ganado la manga. He intentado el triple forward, una maniobra que nunca se ha aterrizado bien, y, aunque no lo he conseguido, estuve bastante cerca. El rey de Pozo todavía es Víctor Fernández que ha estado once veces en la final y eso es increíble. No sé si voy a llegar hasta lo que ha conseguido él, pero lo voy a intentar.