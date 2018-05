Sánchez Jover: "Yo dije que a Agustín Martín no le gusta el voleibol y lo mantengo"

El presidente del CV 7 Islas Vecindario, Paco Sánchez Jover, ha dicho que no le merece la pena hacer ningún comentario sobre las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín, aunque sí se ha reafirmado en que al dirigente nacional "no le gusta" el voleibol.



Agustín Martín aseguró este martes en Gran Canaria, donde presentó la primera Copa de España de Vóley Playa, que el exjugador internacional y exolímpico Sánchez Jover intenta "justificar los fracasos propios" echando la culpa a los demás, y que debería preocuparse de intentar "llenar el pabellón" en el que actúa el conjunto que preside.



De igual forma, el máximo responsable de la Federación Española indicó que el presidente del CV 7 Islas Vecindario es un claro ejemplo de un voleibol "muy arcaico", que busca la "confrontación sistemáticamente".



Por su parte, Sánchez Jover ha señalado que no le merecía la pena manifestarse sobre lo expresado por Martín.



"No tengo ganas de confrontaciones; respeto lo que dice y punto. Yo dije en su momento (en octubre de 2016) que a este hombre no le gusta este deporte y que no cree ni lucha por el voleibol; lo mantengo y ya está", ha revelado el presidente del CV 7 Islas Vecindario.



En otro orden de cosas, Sánchez Jover ha asegurado que en la entidad que dirige ya se trabaja en la preparación de la próxima temporada -en la que el primer equipo volverá a ser el único conjunto representativo canario en la máxima categoría masculina-, aunque de momento no hay ninguna novedad al respecto.