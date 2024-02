Zuloaga afirma que Cantabria “va sin rumbo” porque Buruaga “pierde el tiempo en mirar por el retrovisor”

El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha afirmado que “Cantabria va sin rumbo” porque la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), pierde tanto tiempo en mirar por el retrovisor que no encuentra el camino“.

Así se ha manifestado el líder de los socialistas cántabros durante su exposición del informe político en el Comité Regional que el partido ha celebrado este viernes en Santander y en el que ha advertido que la economía de Cantabria muestra “síntomas de debilidad, el mercado laboral se ralentiza, el Índice de Producción Industrial cae y la creación de empresas se desplome”.

Se trata, según Zuloaga, de “hechos que son medibles” y que son “síntoma de la pésima gestión” que está realizando el PP al frente del Gobierno de Cantabria.

“Encadenamos ya meses de parálisis: no se licitan nuevos proyectos; la economía no crece; el paro sigue aumentando y no se crean nuevas empresas”, ha declarado.

A ello se une, según ha dicho, que el PP “debilita” a su vez los servicios públicos con privatizaciones y recortes como los que --señala-- “ya se están padeciendo en sanidad y dependencia”.

El socialista ha vuelto a quejarse de un PP que sube el sueldo de la presidenta regional, casi un 7% mientras vota en contra de medidas como la revalorización de las pensiones o la rebaja del IVA y defiende una reforma fiscal “que beneficia a los que más tienen”.

“Este es el escenario que tenemos en Cantabria y contra el que las y los socialistas vamos a luchar, de manera constructiva y siempre por el bien de la mayoría”, ha sostenido Zuloaga, quien ha advertido que los socialistas no van a permanecer “de brazos cruzados” porque la situación de la comunidad “debe cambiar”.

Por otro lado, ha aprovechado su intervención para lamentar también que el País Vasco haya “adelantado” a Cantabria en el desarrollo del proyecto de protones en la lucha contra el cáncer ante la “inacción” de Buruaga y el Gobierno que preside.

Zuloaga ha insistido en la importancia que, a su juicio, tienen ser primeros. “Ser los primeros significa que tenemos la mejor tecnología los primeros; que puedes desarrollar los proyectos de investigación en la lucha contra el cáncer y ser los primeros, significa, sobre todo, salvar más vidas”, ha dicho el socialista, que ha lamentado que “eso al PP parece que no le interesa”.

Zuloaga ha exigido a Buruaga “que convoque el diálogo social” para abordar esta situación y para la creación de un segundo Plan de Empleo Joven “dado los buenos resultados que ha dado a Cantabria el primer plan”.

Por otra parte, ha asegurado a los suyos que el partido va a ser “exigente” con el Gobierno de Cantabria en el cumplimiento de leyes, como la de Ciencia, para generar más economía y empleo.

“Tenemos en Cantabria un PP falto de ideas, que deja de lado a nuestra ciencia y al sector científico”, ha dicho Zuloaga, que ha denunciado que los 'populares' están dejando esta norma “con sello socialista” en el “cajón del olvido”.

“No se ha dado ni un solo paso para desarrollar esta ley de ciencia que es clave para generar economía desde el conocimiento en Cantabria”, ha censurado el socialista, que también se ha quejado de la “escasa” financiación que hay en los Presupuestos regionales para el ámbito científico.

Según Zuloaga, la “falta de interés” del Ejecutivo sobre este tema también se traduce en que las licitaciones públicas que salen de los institutos de investigación públicos de Cantabria son “recortadas”, algo que, según ha apuntado, ha ocurrido en el IDIVAL, que ha visto recortado su capacidad de financiación un 20%, pasando de 1 millón de euros en 2023 a 800.000 euros en 2024“. ”Lo que no crece va a menos y la investigación en Cantabria es fundamental para retener y atraer talento investigador“, ha aseverado.

Zuloaga ha informado a los suyos que el grupo socialista ha registrado ina proposición no de ley en la que instamos al Gobierno de Buruaga a que haga una apuesta decidida por la generación de conocimiento y la innovación; que realice modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2024, para entre otras cosas, cumplir con los objetivos de financiación pública y que se presente un primer borrador de la Estrategia Plurianual de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria en el plazo de 3 meses, y un texto de la Estrategia Plurianual de Ciencia, Tecnología e Innovación para someterlo a su aprobación en el plazo de 6 meses“.

También ha reclamado al Ejecutivo del PP que ponga en funcionamiento la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria y desarrolle el registro de agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambos en el plazo de 3 meses“.

“En esto estamos las y los socialistas, en defender los intereses de Cantabria de la mano de un Gobierno, el de España, liderado por Pedro Sánchez que vela por los intereses de las personas y de las familias por encima de cualquier otro interés”, ha concluido.