sick on you

Hay momentos que resuenan de una manera particular en el tiempo y el espacio. En el día de Acción de Gracias del año 1976 en el Winterland Ballroom La Banda ponía punto y final a una carrera de 16 años en las que le habían cambiado la cara al mundo del rock. El causante de la defunción, Robbie Robertson, sostenía que era imposible vivir así, en la carretera, rodeados de drogas y apenas sobreviviendo a accidentes de coche. El tiempo, ese juez inexorable, le dio, mal que nos pese, la razón. Es junto a Garth Hudson el único superviviente de la cuadrilla que lo cambió todo. Imposible Vivir Así es la frase que Miguel López elige para titular este breve pero suculento ensayo acerca de El Último Vals, un libro sobre una película sobre un disco en directo. Los fans de Van Morrison ya conoceréis a Miguel López por su Viaje A Caledonia, un apasionado estudio sobre la obra del de Belfast. En Imposible Vivir Así desgrana episódicamente los capítulos de la película (rodada por Scorsese literalmente a escondidas mientras terminaba New York, New York) y casi imperceptiblemente presenta la historia de The Band desde su génesis como acompañantes de Ronnie Hawkins, pasando por su etapa de abucheos junto a Dylan, hasta el amargo epílogo que supuso este postrero vals. Y digo amargo porque contrasta poderosísimamente la pasión y unidad que la banda transmite con el mal rollo imperante durante la preparación del concierto. López no deja cabo suelto, y lo expone de la mejor (y única) forma posible, con ritmo, con apasionamiento, con ardor. Hay momentos del libro en los que se enroca tanto en la narración que restallan los sonidos, las voces, el rugido primigenio. Y también las imágenes, ese escenario decorado con los restos de La Traviata e iluminado espectacularmente, y filmado con una maestría que no se ha repetido en la historia de filmaciones en vivo. Considerémonos afortunados de tener un libro de estas características publicados en nuestro idioma, y bienaventurados de poder combinarlo con otro título sobre The Band (Historia Y Música, editado por Milenio en 2010) escrito por Mikel Muñoz. Imposible Vivir Así lo publica la editorial madrileña Sílex Ediciones; no esperes a que se agote, hazme caso. Y acuérdate de poner otra vez la película y seguir las instrucciones de uso: This Film Should Be Played LOUD.

J Sanabria