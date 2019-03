Mónica Oltra: "Hay razones partidistas en el adelanto electoral de Ximo Puig"

En la Llamada de Actualidad, entrevistamos a Mónica Oltra, actual vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por Compromis, ante el anuncio de adelanto electoral en esa comunidad anunciado por el presidente, Ximo Puig, haciéndolas coincidir con el 28 de abril, día de elecciones generales.

Hablamos con ella sobre el adelanto electoral, feminismo y extremaderecha, entrevista de la que destacamos las siguientes declaraciones:

“El pacto (PSOE- Compromís) se puede reeditar si los valencianos quieren, pero desde Compromís queremos liderar este cambio porque sin nosotros las decisiones más importantes de este gobierno no se hubieran tomado”.

"Los valencianos y valencianas se acuerdan muy bien de cómo con una mano nos robaban y con otra recortaban derechos. La derecha no va a salir beneficiada en estas elecciones"

“La lectura del adelanto electoral en la Comunitat Valenciana es clara: no ha habido inestabilidad parlamentaria, hemos aprobado cuatro presupuestos y fuimos de las pocas administraciones que en 2015 sacó presupuestos”.

“Los argumentos de Puig no se sostienen, no vamos a valencianizar unas elecciones haciéndolas coincidir con las generales donde el debate es absolutamente agresivo y tóxico, donde no se habla de la vida real de la gente".

“Yo creo que defender las estructuras neoliberales no casa demasiado con un mundo feminista, que no solo cuida de relaciones humanitarias sino de la madre tierra, las personas mayores, niños, personas vulnerables”.