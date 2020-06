Desescalada verbal

La derecha busca bronca. Es tradición en casa desde la CEDA hasta Aznar que inventó el "todo es ETA" que ahora aplican con metódica disciplina sus cachorros, la nueva CEDA de Casado y Abascal. Cuando pierden el poder que creen que les pertenece por cuna, montan el lío para que la gente les pida que vuelvan a restaurar el orden que ellos mismos han destruido. Este país y sus paradojas. Como decía aquella portada de Hermano Lobo, el caos y ellos son lo mismo. A veces se vienen muy arriba y se alzan. O sea, dan un golpe de Estado. O lo intentan.

Ahora que los golpes en el Congreso no se llevan, mandan dar golpes en la cacerola para acompañar al jaleo que arman en la política. La estrategia, muy burda, consiste en decir que el golpe lo ha dado la izquierda, aprovechando la pandemia, para instaurar una dictadura como en 1984 de Orwell. Están a un paso de afirmar que el virus es una conspiración de la China comunista para expandir su ideología totalitaria por el mundo empezando por España. No tienen mucho respeto a la inteligencia de sus votantes. Algunos no les decepcionan.

También repiten que Sánchez llegó al poder por medios discutibles y que es ilegítimo este gobierno salido de las urnas y de los pactos. De democracia andan justitos. De educación, también. Álvarez de Toledo llama al vicepresidente, "hijo de terrorista", y Abascal aprovecha que Trump llama "terroristas" a los antifascistas de Estados Unidos para llamárselo aquí a Unidas Podemos. Luego el que crispa es Iglesias. Si el Gobierno es una dictadura de rojos, asesinos, feminazis, separatistas y enemigos de España, está justificado que los patriotas defiendan la patria de cualquier manera.

El PP sugiere a la Guardia Civil que desobedezca, Vox no se corta en pedir la insurrección de las fuerzas armadas. Espinosa de los Monteros no se ofendió porque Iglesias le difamara sino porque le retrataba. La verdad ofende. Pero Iglesias se equivocó porque cayó en su provocación y se puso a su nivel, que es lo que buscan. Ellos pueden caer muy bajo para tirarte al barro. No les importa embarrarse si con eso te ensucian. Jalean sus malas formas y afean las tuyas. La gresca le da foco a la oposición y desenfoca al gobierno. Al final se habla más de la pelea que de la histórica renta básica. Al final pierdes la razón por perder las formas. De lo que tiene que hablar el gobierno es de Nissan o Alcoa, no de esta tropa.

El día anterior, Iglesias había toreado la embestida de la marquesa templando los ánimos con mucha entereza. La templanza es la manera de evitar las cornadas de la derecha. No hay que darles el casito que persiguen ni entrar al trapo de su juego sucio. En las redes, en la calle, en los medios y tribunas, no hay que responder a su odio con furia, sólo a sus falsedades con argumentos y calma. Salvador Illa y Fernando Simón han dado buenos ejemplos de cómo hay que contestar a las puyas y a las trampas con serenidad, sensatez y sentido. Frente a los provocadores: desescalada verbal. Dejemos atrás la fase Cayetana.

MARTES A LAS 10H: NISSAN, ALCOA Y LA CRISIS DEL MODELO PRODUCTIVO

Carne Cruda es independiente sólo gracias a los oyentes que nos financian. No podemos hacer periodismo libre si tú no nos ayudas.