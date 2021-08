Una red social para hablar del campo

El origen de las actuales y populares redes sociales está marcado por el afán de reunir a personas con un mismo interés y el Observatorio de la Biodiversidad Agraria (OBA) de Fundación Global Nature persigue, ante todo, unir a todos aquellos que hablen el idioma del campo. El objetivo es recabar la mayor información posible sobre el estado de la biodiversidad en los campos de nuestro país; observar la relación naturaleza y agricultura. Por eso, la aplicación móvil que presenta ahora el OBA supone un gran espaldarazo, ya que permite que la recogida de datos se realice a través del móvil, in situ. Esta app es sencilla e intuitiva, en ella se encuentran todos los materiales disponibles para realizar las observaciones y apuntar todos los detalles. Ya está disponible para su descarga.

Este observatorio no es una red social al uso actual, al menos no de momento, pero quiere ser una red de observadores que use esta plataforma dinámica y suponga un foro entre la comunidad científica y la sociedad alrededor de la salud de nuestros campos. Su gran base es la ciencia ciudadana. Es decir, cualquiera pueda dejar de ser un mero espectador en esta crisis ambiental que vivimos, con la pérdida de especies y biodiversidad del planeta, y comprometerse con un papel activo.

Ser parte del OBA significa aprender a observar a pie de campo, trabajar en la finca para conseguir entender el papel de la biodiversidad agraria que añade calidad tanto a la agricultura como a los alimentos que se producen. Aunque todos los perfiles son necesarios, los agricultores son el gran objetivo, todos aquellos agentes relacionados con las explotaciones agrícolas. Ellos son los principales productores de los alimentos que se consumen a diario y los potenciales transformadores de la agricultura. Todos, hablando el mismo idioma, tal vez logren en un futuro convertir esta red de monitorio sobre la biodiversidad en una comunidad virtual e interactiva que comparta, además de datos sobre biodiversidad, todo tipo de conocimiento alrededor del campo y una agricultura más biodiversidad.

El OBA cuenta con el apoyo y financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad.