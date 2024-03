El PSOE cuestiona la declaración BIC de la Pirámide de los italianos por su “sesgo ideológico”

El Grupo Parlamentario Socialista ha cuestionado este miércoles en el Pleno de las Cortes la declaración BIC del monumento fascista conocido como la Pirámide de los italianos por su “sesgo ideológico”. Tal y como ha recordado el procurador José Ignacio Benito, el pasado 4 de marzo el BOCYL publicó el acuerdo 16/2024, de 29 de febrero, el monumento sito en Valle de Valdebezana (Burgos) para enterramiento de los soldados italianos muertos en la batalla del Escudo.

La resolución de 21 de febrero de 2023 justificaba la incoación del procedimiento de declaración BIC, al considerar que se trata de un “edificio singular y único por su diseño, sus valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos, pero fundamentalmente como documento histórico de un 1 JIMB, marzo 2024 periodo reciente de nuestra historia” (BOCYL de 28 de febrero de 2023). “Llama la atención el interés del Gobierno de la Junta (PP-VoX) por declarar esta construcción BIC”, ha comentado. Según el socialista el documento histórico al que se refiere la resolución de BIC “no deja de ser una exaltación de la participación del régimen fascista de Benito Mussolini en la Guerra Civil española (1936-1939), en la época de los totalitarismos de entreguerras que dio preludio a la II Guerra Mundial (1939-1945). Una y otra, la Guerra civil española y la II Guerra Mundial, saldada con millones de muertos, heridos, desplazados y refugiados”, ha explicado . Aunque reconoce que es “una época dolorosa en la memoria de Europa y el mundo, que hay que recordar para no repetirla”, ha precisado que “recordar no es exaltar” y que en la declaración “hay un auténtico sesgo ideológico de los promotores, Vox” que “ha contado con la colaboración necesaria del Gobierno de coalición PP-Vox”, y con la firma tanto del consejero de Cultura como del presidente de la Junta.

En esa declaración se califica al monumento fascista como un “edificio singular” y se destacan “sus valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos, así como su valor de documento histórico”. Según Martín Benito, “edificios singulares, con valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos y llenos de historia hay muchos en Castilla y León que, lamentablemente no están declarados BIC”. Así ha citado la glesia de San Juan ante Portam Latinam, edificio románico el siglo XII en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Un edificio que no es BIC ni se ha incoado procedimiento alguno a pesar de que en las Cortes se aprobó el 21 de noviembre de 2018 una resolución del grupo socialista instando a la Junta a su declaración. También se ha referido al acueducto de San Giraldo, en Ciudad Rodrigo, “una de las mayores obras de ingeniería hidráulica del siglo XVI cuyos restos son prácticamente únicos en toda Castilla y León para una obra de esta envergadura”. En este caso, las Cortes aprobaron el16 de febrero de 2021 por unanimidad la proposición socialista de iniciar el expediente BIC para esta obra, pero nada se ha hecho. “Podría citarles también -ya que hablamos de una tumba como es la Pirámide de los Italianos- de los centenares de monumentos megalíticos -dólmenes y túmulos- más antiguos que las pirámides de Egipto, que tendrían que estar declarados BIC y no lo están. De los cerca de 400 monumentos megalíticos existentes en Castilla y León solo están declarados 10. Lo mismo ocurre con los canales romanos de la Cabrera y Las Médulas (León), que a pesar de ser un documento histórico sobre la explotación aurífera romana en nuestro territorio, siguen sin estar declarados BIC, a pesar de las iniciativas presentadas por el grupo socialista en estas Cortes”, ha continuado. “En lugar de tener un expediente BIC, están la Lista Roja de Hispania Nostra”, ha lamentado.

El socialista ha citado villas romanas, conventos y hasta un cuadro atribuido a Alonso Cano que fueron expoliados. Se ha referido también a la casa de Antonio Machado en Segovia. “¿Acaso la pirámide levantada por el régimen fascista de Mussolini en Valdebezana es más digna de ser declarada BIC que todos estos ejemplos que les he citado, incluida la casa de una de nuestras glorias nacionales como es el poeta Antonio Machado? ¿O no es la casa que acogió a Machado en Segovia un documento histórico de un periodo reciente de nuestra historia, por emplear el argumento que han utilizado en el expediente BIC de la pirámide de los italianos?”, ha cuestionado.

A su juicio, es “evidente” el “sesgo ideológico” que “en lugar de buscar la concordia -tan necesaria en nuestro país- provoca una reacción contraria”

En su turno de réplica, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha criticado la intervención de Martín Benito y ha dicho que es de “un nivel cultural muy bajo entender que cuando alguien respeta un edificio, comparte la ideología que ha levantado o que ha incidido en ese edificio”. Santonja ha dicho que le encantan los rollos, pero no las ejecuciones, y se ha escudado en los trabajos de los técnicos en las declaraciones de BIC.