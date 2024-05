La Junta de Castilla y León entiende que no financiar medios condenados por la Justicia es “hacer listas negras”

“Nosotros no estamos dispuestos a hacer listas negras de periodistas, listas de medios de comunicación, listas de medios de comunicación buenos y malos y, por tanto, no nos encontrarán nunca del lado de la restricción a la libertad de información, de la libertad de opinión”, ha afirmado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Carriedo ha calificado así, de lista negra, la iniciativa del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, de introducir cambios en la Ley de Publicidad Institucional para que medios de comunicación condenados por publicar informaciones falsas no puedan recibir dinero público.

“Hacen ustedes un trabajo extraordinario, forman parte de los derechos y libertades que la Constitución española reconoce expresamente y, por tanto, el derecho a la información, la libertad de expresión, tienen que ser valores que garanticemos y nosotros de la Junta de Castilla y León estamos muy por la idea de que se garantice”, ha insistido. Así, ha optado por defender a los medios que “sufren” críticas de responsables políticos, si bien en su momento no condenó los insultos y el hostigamiento a una periodista de la Ser que cubría una concentración de cargos públicos de Vox ante la sede del PSOE de Valladolid, o las continuas declaraciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo contra la prensa, a la que acusa de “manipuladora”. “Y más que lo voy a decir”, aseguró hace algo más de un mes en un programa de Radio Televisión Castilla y León.