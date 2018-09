Ada Colau: "Una directiva de una multinacional me ofreció acabar la universidad fácilmente"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha desvelado este jueves que al entrar en política le ofrecieron "acabar fácilmente" la licenciatura de Filosofía, para la que le faltaban dos asignaturas de libre elección. "Me lo ofreció una alta directiva de una multinacional que supo que me faltaban los créditos", ha relatado Colau, que no ha dado más detalles de quién y en qué fecha le transmitió la propuesta.

"Me dijo que podía ayudarme a hacer esas asignaturas y estoy segura que no había mala fe en ella, pero daba a entender que entre élites económicas y políticas era más fácil hacer según qué estudios que entre la gente común", ha manifestado.

Colau ha expuesto este caso en una entrevista en TV3 en la que le han pedido una valoración sobre las conocidas facilidades que la Universidad Rey Juan Carlos puso a varios políticos en activo para acceder a títulos de máster. La alcaldesa ha pedido en este sentido a las universidades que sean "ejemplares" y corten estas prácticas si las detectan.

"Lo que no querría que le pasara a la universidad es lo que le ha pasado a la política, que ha habido impunidad y había quien robaba y no pasaba nada, cosa que ha desacreditado las instituciones", ha lamentado la alcaldesa.

Sobre las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, Colau no ha querido pronunciarse. "No sé lo que hay y no puedo hacer ninguna afirmación", ha zanjado.