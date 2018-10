Carmen Calvo: "En Escocia no hubo un referéndum pactado, a Cameron se le fue de las manos"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves que "en Escocia no hubo un referéndum pactado". "A David Cameron, que seguramente no va a pasar al ránking de mejores líderes europeos, no solo se le fue de las manos la situación, sino que se le fue otra más grande, porque ahora estamos negociando el Brexit", ha argumentado acto seguido para justificar sus palabras, teniendo en cuenta que el Gobierno británico sí acordó en 2012 la celebración de un referéndum de independencia vinculante para los escoceses.

Calvo se ha referido al caso escocés en una entrevista en Rac1 en la que se le ha preguntado por el derecho a la autodeterminación para Catalunya. "No existe ninguna constitución de las democracias con las que España se compara que incluya la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación", ha manifestado, para luego añadir que no cree que la Carta Magna llegue a reformarse para incorporar ese derecho. "Hay constituciones en las que está expresamente prohibido", ha sentenciado.

La vicepresidenta ha insistido en que la actual Constitución española se votó en un referéndum en el que también participaron los catalanes. "Estas reglas del juego no se las puede saltar nadie", ha sentenciado. "Una minoría de dos millones de personas respecto a todos los españoles no se puede saltar las normas", ha argumentado para rebatir la vía unilateral del independentismo.

Sobre la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el Govern de Quim Torra, ha asegurado que "tiene que ser buena por el bien de los intereses de los ciudadanos". "Yo me esfuerzo para llevarnos bien y ellos también", ha reconocido. "En lo que dependa exclusivamente de las competencias del Gobierno estamos en una situación de normalización de Catalunya", ha resumido.

Calvo ha cargado asimismo contra la herencia que les dejó el PP con el soberanismo catalán. "El anterior Gobierno lo dejó exclusivamente en el poder judicial y en los tribunales. Este ha sido uno de los grandes errores y desastres del Gobierno del PP", ha lamentado.