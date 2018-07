Decenas de intelectuales españoles publican una carta colectiva pidiendo el fin del encarcelamiento de los líderes independentistas

Un amplio grupo de intelectuales y personalidades del mundo de la cultura han publicado este miércoles lo que han denominado como una carta colectiva, en la que denuncian la "incomprensible" prolongación de las penas de prisión preventiva a las que están sometidos los líderes independentistas Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull desde hace más de nueve meses en algunos casos.

Según han explicado los firmantes, entre los que se encuentran músicos como Nacho Vegas o Ismael Serrano, la escritora Elvira Lindo o el actor Alberto San Juan, existen "razones humanitarias" para cuestionar el encarcelamiento de los políticos independentistas, que consideran parte de una pena "desproporcionada" si se tiene en cuenta el hecho de que los condenados no han cometido ningún tipo de actos violentos.

"Incluso cabe la posibilidad, dadas las últimas decisiones judiciales, de que finalmente pudieran ser juzgados por delitos menos graves, lo que hace más incomprensible la prolongación de la prisión preventiva, han apuntado. También han recordado que entre los familiares de los presos hay muchos niños de corta edad que apenas pueden ver a sus padres y cuando lo hacen, tienen que enfrentarse "a un entorno carcelario nada adecuado para ellos".

En ese sentido, han señalado que aparte del daño personal que pueden sufrir los políticos independentistas que están cumpliendo condena, les parece muy preocupante el daño que puede causar para la imagen de España en Europa y a nivel mundial, ya que lo consideran un importante "retroceso en derechos y libertades".

Por otro lado, han afirmado que la prolongación de la prisión preventiva supone un importante bache a la hora de fomentar el diálogo entre el Govern catalán y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Si de verdad se pretende abrir un nuevo tiempo de diálogo, es necesario que estas nueve personas vuelvan a sus casas", han asegurado.

"No pedimos ningún tipo de impunidad para los hoy encarcelados, que esperamos tengan un juicio justo", han apuntado. No obstante, han emplazado que mientras no haya una sentencia firme, existen "otras formas menos penosas" de limitar los movimientos de los encarcelados independentistas.

Por último, han hecho un llamamiento a aquellos que "tengan en su mano terminar con esta situación" para que se facilite cuando antes la salida de los nueve dirigentes independentistas de la cárcel. No obstante, también han querido trasladar la llamada al grueso de la sociedad española para que "muestre su rechazo" a un encarcelamiento que consideran totalmente injustificado.