La agrupación mundial de escritores pide a las autoridades españolas que liberen a 'los Jordis' y retiren los cargos contra ellos

La agrupación de escritores de todo el mundo PEN International ha hecho público este lunes un comunicado en el que insta a las autoridades españolas a "retirar los cargos desproporcionados de rebelión y sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart" y a "liberarlos" inmediatamente. En la declaración, junto a otros grupos de defensa de los derechos humanos, han denunciado que "los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura franquista" y "de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas".

En una rueda de prensa en Barcelona, PEN Català y PEN International han emitido este lunes una declaración denunciando ataques contra la libertad de expresión, de reunión pacífica y la libertad artística en Catalunya. El comunicado se centra en el presidente de Òmnium Cultural y en el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por ser también escritores y urge a las autoridades españolas a retirar los cargos y a liberarlos.

"Los cargos de sedición y rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son claramente excesivos y deberían ser retirados inmediatamente", ha dicho Jennifer Clement, presidenta de la asociación fundada en Londres en el año 1921. "Los dos hicieron llamadas a mantener una manifestación pacífica, como recoge explícitamente la acusación en el caso de Jordi Cuixart", ha declarado.

Desde la agrupación han subrayado que uno de sus principios es defender "la libre circulación de ideas dentro de cada país" y, en virtud de este principio, han manifestado que Cuixart y Sànchez "más allá de manifestar pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de las ideas de los escritores en Catalunya".

Además de la firma del manifiesto por parte de los socios y suscritos a la organización, autores como José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín, Mary Ann Newman o Simona Skrabec y diferentes agrupaciones PEN de regiones y países de todo el mundo han apoyado el texto.

Mai podran empresonar les idees ni la cultura! Honorat del suport i de poder formar part del @PENCatala.



Proud of 95 years of @pen_int action for persecuted, exiled and refugee writers throughout the world https://t.co/bfJ6PAwD7y